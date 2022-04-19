Raydiant планирует трудоустроить в Литве 130 работников

Raydiant хочет расширить свою деятельность на стратегических рынках Европы, Среднего Востока и Азии, а вильнюсский офис будет меньше только центрального офиса в Сан-Франциско.

"Литва - развивающийся рынок высоких технологий и место, где можно найти лучших в своей сфере, включая профессионалов в сфере финансов, инженерии и обслуживания клиентов", – сказал гендиректор Raydiant Бобби Мархамат.

По данным "Содры", в феврале в компании Raydiant Lithuania работали 19 человек. Raydiant недавно сообщила, что получила финансирование в размере 30 млн. долларов и приобрела компанию Sightcorp.

Услугами Raydiant пользуются 4500 брендов: в сфере оптовой и розничной торговли, электронной торговли, рестораны и др. компании.