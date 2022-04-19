Raydiant планирует трудоустроить в Литве 130 работников

Raydiant хочет расширить свою деятельность на стратегических рынках Европы, Среднего Востока и Азии, а вильнюсский офис будет меньше только центрального офиса в Сан-Франциско.
"Литва - развивающийся рынок высоких технологий и место, где можно найти лучших в своей сфере, включая профессионалов в сфере финансов, инженерии и обслуживания клиентов", – сказал гендиректор Raydiant Бобби Мархамат.
По данным "Содры", в феврале в компании Raydiant Lithuania работали 19 человек. Raydiant недавно сообщила, что получила финансирование в размере 30 млн. долларов и приобрела компанию Sightcorp.
Услугами Raydiant пользуются 4500 брендов: в сфере оптовой и розничной торговли, электронной торговли, рестораны и др. компании.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва: за использование георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины - штрафы
В Литве запрещено публичное демонстрирование...
Война в Украине. Армия Украины: силы РФ пытаются установить полный контроль в Донбассе
Российское вторжение в Украину продолжается почти два...
Премьер Литвы: статус Лукашенко не вызывает у нас никаких вопросов
Правительство Литвы 19 апреля представило отчет по...
Специальный эфир Delfi с Анатолием Лебедька: наступление на Донбассе и угрозы из Минска Литве и Польше
Российские войска начали широкомасштабные...
Глава РПЦ в Литве отрицает поддержку войны в Украине и обвиняет священников в расколе Священники: Иннокентий находится под давлением
Глава Православной епархии Литвы, митрополит Виленский...