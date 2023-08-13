Растрата грантов и визит Борреля в Китай. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? Тайваньская компания TSMC объявила во вторник, что инвестирует 10 млрд евро в строительство и работу завода по производству микрочипов в Германии. Также в предприятие вложат свои средства европейские Bosch, Infineon и NXP (каждой из них будет принадлежать по 10% завода). Ожидается, что строительство начнется во второй половине 2024 года, а эксплуатация — в 2027-м. "Крепкое местное производство полупроводников имеет особое значение для нашей глобальной конкурентоспособности, потому что полупроводники обеспечивают работу нашего мира и в первую очередь делают возможным переход к климатической нейтральности: без них не работают ни компьютеры, ни автомобильные двигатели, ни ветряные или солнечные электростанции", — сказал министр экономики Роберт Хабек.