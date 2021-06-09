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В Сейме Литвы тормозится предложение почти пятидесяти депутатов обязать банки оборудовать больше банкоматов, чтобы жители страны, особенно находящиеся на периферии, обладали большими возможностями обналичивания денег.
Рассмотрение требования об увеличении числа банкоматов отложено до осени
© AP / Scanpix

В среду Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Литвы решил не рассматривать поправки далее, а подождать подписания банками меморандума, согласно которому они сами договорятся о том, какими способами улучшить возможность снятия наличных.

Глава комитета Миколас Маяускас заявил, что к поправкам, возможно, вернутся осенью.

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"Посмотрим, как участникам рынка удастся решить эту проблему. Если мы будем видеть, что банкоматы, или, как говорит председатель Банка Литвы, доступ к банковским услугам по обналичиванию денег, не возникают в адекватном количестве в регионах, в малых городках, мы точно вернемся к законопроекту", – сказал в среду М. Маяускас на заседании КБФ.

Глава Банка Литвы (Центробанка) Гедиминас Шимкус заявил, что с четырьмя крупнейшими банками достигнуто соглашение – меморандум, сейчас шлифуются его детали.

Представители банков Luminor, SEB, Swed и Siauliu bankas заявили в комитете, что не видят причин, по которым они бы не подписали меморандум о доступности услуг обналичивания денег.

В мае Сейм начал рассматривать поправки, предусматривающие обязательство для банков оборудовать столько банкоматов, чтобы не менее 95% населения страны обладали возможностью обналичить средства в радиусе не более 5 км, а 97% - в радиусе 10 км от места жительства.

Такое требование применялось бы к банкам, у которых 250 тыс. и более клиентов – SEB, Swedbank, Luminor и Siauliu bankas.

Было подсчитано, что благодаря таким поправкам в стране могли бы появиться около 200–250 новых банкоматов.

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