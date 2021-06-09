Рассмотрение требования об увеличении числа банкоматов отложено до осени

В среду Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Литвы решил не рассматривать поправки далее, а подождать подписания банками меморандума, согласно которому они сами договорятся о том, какими способами улучшить возможность снятия наличных.
Глава комитета Миколас Маяускас заявил, что к поправкам, возможно, вернутся осенью.
"Посмотрим, как участникам рынка удастся решить эту проблему. Если мы будем видеть, что банкоматы, или, как говорит председатель Банка Литвы, доступ к банковским услугам по обналичиванию денег, не возникают в адекватном количестве в регионах, в малых городках, мы точно вернемся к законопроекту", – сказал в среду М. Маяускас на заседании КБФ.
Глава Банка Литвы (Центробанка) Гедиминас Шимкус заявил, что с четырьмя крупнейшими банками достигнуто соглашение – меморандум, сейчас шлифуются его детали.
Представители банков Luminor, SEB, Swed и Siauliu bankas заявили в комитете, что не видят причин, по которым они бы не подписали меморандум о доступности услуг обналичивания денег.
В мае Сейм начал рассматривать поправки, предусматривающие обязательство для банков оборудовать столько банкоматов, чтобы не менее 95% населения страны обладали возможностью обналичить средства в радиусе не более 5 км, а 97% - в радиусе 10 км от места жительства.
Такое требование применялось бы к банкам, у которых 250 тыс. и более клиентов – SEB, Swedbank, Luminor и Siauliu bankas.
Было подсчитано, что благодаря таким поправкам в стране могли бы появиться около 200–250 новых банкоматов.
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