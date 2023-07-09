Расследовательский центр в Гааге и утилизация текстиля. Евродайджест: главные события недели

В Гааге начал работу центр по расследованию агрессии против Украины

Что случилось? В понедельник в штаб-квартире Агентства ЕС по по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) открылся Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA). Основная задача нового органа — подготовка дел для будущих судебных процессов в отношении руководства РФ, поддержка уже идущих и будущих расследований, обмена и анализа доказательств. "Сегодня вы видите здесь наше единство. Мы объединились, чтобы обеспечить полное привлечение к ответственности за преступление агрессии и все остальные 93 тысячи случаев военных преступлений. Создание специального трибунала теперь неизбежно, он будет создан, потому что здесь и сегодня мы уже начали", — заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. "Это свидетельство мировой борьбы против безнаказанности. […] Мы обязаны поддерживать Украину столько, сколько необходимо", — поддержал Костина еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс.