Расследование: за деньги налогоплательщиков могла закупаться санкционная древесина

Сообщается, что в системе госзакупок было обнаружено несколько компаний, которые выигрывали тендеры и при этом импортировали товары неизвестного происхождения из Средней Азии.

"По нашим данным, крупнейшим импортером топливных пеллет (гранулы) из Казахстана является компания Andeta, работающая в Шальчининкае. Компания не первый год крутится в бизнесе с древесиной и даже может похвастаться своим вкладом в мероприятия, посвященные свободе Литвы.

В прошлом году Шальчининкская компания импортировала более 4 тыс. тонн пеллет из Казахстана. Поток импорта начался в сентябре прошлого года.

За это время Andeta одержала победу над десятками конкурентов, а сумма выигранных ею тендеров превысила полутора миллионов евро. И здесь речь идет только о тендерах на закупку пеллет.

Поставщик компании Andeta в Казахстане – компания DTRA – обладающая рядом уже известных признаков. В компании пять или меньше сотрудников. Сумма налогов, уплаченных в прошлом году, около 800 евро. Дата регистрации – 15 сентября прошлого года.

Первая партия пеллет для компании Andeta, по нашим данным, прибыла в Литву менее чем через неделю со дня учреждения DTRA", – сообщила "Стена".

Руководитель Andeta Анна Буринская заявила "Стене", что компания проверяет своих поставщиков. Вопросы о возможном российском или белорусском происхождении пеллет удивили бизнесвумен.

"Если мы импортировали из Казахстана, то что у нас общего с Беларусью или Россией?", — спросила А. Буринская.

На просьбу прокомментировать производственные мощности DTRA и происхождение пеллет бизнесвумен ответила, что уже ответила на все вопросы, и повесила трубку.