Rail Baltica: в Вильнюсе будут две подземные железнодорожные линии

„В ходе реконструкции вильнюсского узла предусмотрены два подземных участка. Первый – это узел в Вильнюсском аэропорту с подземной железнодорожной станцией. Второй – узел интермодального вильнюсского терминала с линией Вильнюс-Каунас около Верхних Панеряй“, – сказала Гинтаре Урнеже, партнер Rail Baltica по коммуникации.

В Европе подземная железная дорога - нормальная практика. В Вильнюсе такое будет оборудовано впервые. Планируется, что между Вильнюсским железнодорожным вокзалом и Вильнюсским аэропортом подземный участок составит около 550 м, а в Верхних Панеряй - 1100 м.