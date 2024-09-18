2024.09.18 13:55

Rail Baltica: в Вильнюсе будут две подземные железнодорожные линии

 
ru.DELFI.lt
"Rail Baltica" statybos
"Rail Baltica" statybos
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

Во время оборудования Rail Baltica в Вильнюсе планируется открытие двух подземных железнодорожных участков. Один появится в Вильнюсском аэропорту, а другой - в Верхних Панеряй, пишет портал madeinvilnius.lt

„В ходе реконструкции вильнюсского узла предусмотрены два подземных участка. Первый – это узел в Вильнюсском аэропорту с подземной железнодорожной станцией. Второй – узел интермодального вильнюсского терминала с линией Вильнюс-Каунас около Верхних Панеряй“, – сказала Гинтаре Урнеже, партнер Rail Baltica по коммуникации.

В Европе подземная железная дорога - нормальная практика. В Вильнюсе такое будет оборудовано впервые. Планируется, что между Вильнюсским железнодорожным вокзалом и Вильнюсским аэропортом подземный участок составит около 550 м, а в Верхних Панеряй - 1100 м.

Строительные работы будут начаты только после утверждения специального плана, подготовки технического проекта и обеспечения финансирования.

Весь проект Rail Baltica, который соединит столицы трех стран Балтии, планируется завершить в 2030 г., а соединение Литвы с Польшей – в 2028 г.

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