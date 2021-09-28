"Недостаток средств в Литве - около 600 млн евро, но в настоящее время анализируются различные источники финансирования, а также европейские фонды. Однако откладывание проекта делает его еще более дорогим", - заявила вице-министр.
Комментируя заявление председателя совета директоров Rail Baltic Estonia о том, что эстонский участок Rail Baltica будет завершен только в конце этого десятилетия, она отметила, что Литва готова достичь цели и проложить железнодорожные пути до конца 2026 года.
Она считает, что общая стоимость проекта в странах Балтии - около 6 млрд евро, однако в последнее время на фоне подорожания строительных материалов и работ цена пересчитывается.
Эстонская газета Postimees цитирует Тону Грунберга, председателя совета директоров Rail Baltica Estonia: он считает, что до 2026 года проект завершить не получиться из-за нехватки средств и повышения стоимости строительства.
В подготовленном в 2018 году предварительном проекте эстонского участка его стоимость была определена в размере 1,68 млрд евро, однако сейчас речь идет о большей сумме. Ожидается, что дополнительное финансирование можно будет получить из бюджета ЕС 2028-2034 годов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: карантин вводить не планируем (23)
29 сентября правительство Литвы будет решать вопрос...
Пора проверить: придется ли вам в этом году платить налог на недвижимость (23)
В этом году в Литве обновили данные о стоимости...
Скончавшегося в лагере беженцев мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Вильнюсе (4)
В минувшее воскресенье в Рукле скончался тяжело...
В Вильнюс уже перевели первых мигрантов, в их числе 32 ребенка и 9 младенцев (14)
28 сентября в Вильнюсе, в Науининкай официально открылся...
Работники вильнюсского общественного транспорта обсуждают забастовку (19)
Работники вильнюсского общественного транспорта 28...