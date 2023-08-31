31 августа 2023 г. 15:34

Ради дешевого горючего водители стоят в очередях, город сковали заторы

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
В последний день лета две сети АЗС на несколько часов объявили скидку на все виды горючего. Литр горючего с 14 до 17 ч. стоит на 20 центов меньше. Уже с 14 ч. около заправок выстроились очереди.

Из-за очередей на некоторых улицах столицы стали формироваться заторы. После 14 ч. заторы образовались около Circle K на ул. Гележинё Вилко под виадуком на Укмергском шоссе в обоих направлениях. Такую же картину можно было увидеть около заправок этой сети на ул. Карейвю, Саванорю, А.Гоштауто. Очередь к заправке на ул. А.Гоштауто стоит от самого виадука на ул. Гележинё Вилко.

Об огромных заторах водители сообщают на проспекте Лайсвес, рядом с АЗС в Каролинишкес.

Похожую картину в четверг можно увидеть и около АЗС Viada, которая также участвует в акции.

Водителей просят сбавлять скорость около АЗС, посмотреть, не остановились ли машины впереди. В таких местах, где образовались заторы, рекомендуется не делать резких маневров.

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