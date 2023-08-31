Ради дешевого горючего водители стоят в очередях, город сковали заторы

Из-за очередей на некоторых улицах столицы стали формироваться заторы. После 14 ч. заторы образовались около Circle K на ул. Гележинё Вилко под виадуком на Укмергском шоссе в обоих направлениях. Такую же картину можно было увидеть около заправок этой сети на ул. Карейвю, Саванорю, А.Гоштауто. Очередь к заправке на ул. А.Гоштауто стоит от самого виадука на ул. Гележинё Вилко.