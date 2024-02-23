Работодатели в Литве назвали новшества в поведении персонала: работники склонны выбирать рабочие места за границей

Сообщается, что каждый второй работодатель (48,5 проц.), принявший участие в опросе, признает, что в последние годы приглашать кандидатов на собеседование становится все сложнее. Чуть более трети (37,7 проц.) работодателей указали, что отмечают участившиеся ситуации, когда выбранный в ходе отбора кандидат вообще не приходит трудоустраиваться в оговоренный день.

"Опрос показал, что переговорные рычаги часто находятся на стороне соискателей. Для них работа – это возможность самовыражения, а не просто необходимость заработка для семьи. В настоящее время на рынке сама по себе конкурентоспособная зарплата не соблазнит сотрудников, потому что мир позволяет им выбирать то, что им нравится", - сказала заместитель директора Службы занятости Гедре Синкевиче.