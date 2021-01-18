Работники салонов красоты просят разрешения на работу с февраля

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2020 г, по сравнению с тем же периодом 2019 г. работников в этой сфере стало меньше - было 114 400, а сейчас осталось 111 800, это свидетельство роста безработицы в этом секторе.

"В силу специфики своей деятельности, работникам этой сферы нелегко быстро переквалифицироваться, а из-за карантина они лишаются единственного источника проживания", – сказано в обращении.

Большинство работников этого сектора работает по бизнес-удостоверению и арендует помещения, поэтому есть риск, что в карантин люди лишатся рабочего места, которое оборудовали за свой счет. Напомним, что правительство выплачивает самозанятым, которые не могут работать из-за карантина, пособие в размере 257 евро.

"Во время пандемии COVID-19 как известно, инфекция передается воздушно-капельным путем, т.е. через слизистую рта и носа, значит особенно осторожными надо быть при выполнении процедур, связанных с лицом, в остальных случаях люди могут находиться в масках", – отмечают представители ассоциации.

Президент ассоциации Юрате Йочене сказала, что обращение в правительство было инициировано по просьбе многочисленных членов ассоциации. Она заметила, что специалисты готовы соблюдать такие же жесткие требования, как и в других сферах, например, в медучреждениях.

Литовская ассоциация работодателей обратилась в правительство в связи с неравными условиями конкуренции во время карантина. Из-за ограничений часть бизнеса осталась "за бортом", самую большую выгоду получают большие торговые сети, которые кроме продовольственных товаров, продают и промтовары. Ассоциация считает это признаком неравных условий.

Ассоциация предлагает обратиться к хорошей практике других стран и разрешить безопасную работу магазинов, ресторанов, кафе и других мест торговли и заведений общепита.

"Сегодня мы не будет обсуждать вопрос послаблений в работе некоторых сфер, поскольку это требует отдельной дискуссии", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ответ на эти заявления.