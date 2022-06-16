Ежегодно Палангу посещают 300 000 туристов, поэтому в летний период значительно увеличивается количество покупателей в местном магазине Lidl.

Представитель компании Lidl Lietuva Сандра Савицкене сказала: "Паланга - самый популярный курорт Литвы, поэтому летом мы приглашаем работников не только работать, но и отдыхать у моря. Приезжим работникам предлагаем удобный график на лето, а после они могут вернуться в тот магазин, где работали до этого".

По словам Савицкене, работникам предоставляют бесплатное жилье в гостинице и платят суточные. Кроме того, раз в месяц им оплачивают дорогу домой.

Она заметила, что всем работникам компания гарантирует финансовую стабильность и конкурентную зарплату.

По данным Rekvizitai.lt, в первом квартале этого года средняя зарплата в Lidl Lietuva "на бумаге" составляла 1928,30 евро.

В компании сейчас работают 2700 человек. В Литве есть 63 магазина Lidl.