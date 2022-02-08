Забастовка началась в 8 часов. По словам председателя профсоюза работников Achema Бируте Дашкевичене, в ней должны принять участие около 600 человек – почти половина всех работников предприятия.
"Забастовка будет продолжаться до подписания коллективного договора", – сказала BNS Дашкевичене.
По словам гендиректора Achema Рамунаса Миляускаса, предприятие не планирует останавливать производство на период забастовки.
"Мы не будет останавливать производства, а если придется остановить, то это будет сделано безопасно", – сообщил во вторник в интервью радиостанции LRT Миляускас.
До начала забастовки ни работодатель, ни профсоюз не были склонны к компромиссам: глава компании говорил, что не подпишет коллективный договора в соответствии с требованиями профсоюза, а представитель профсоюза утверждала, что забастовка будет бессрочной.
Ранее компания заверила, что в этом году увеличила фонд зарплат - для производственного персонала их обещают увеличить на 3,5%, сформировала дополнительный премиальный фонд. Деятельность лидеров профсоюза на предприятии руководство называет деструктивной.
По данным Фонда соцстрахования (Sodra) средняя зарплата на предприятии в конце 2021 года составляла 2,3 тыс. евро (до уплаты налогов).
В данный момент в профсоюз Achema входят около 37% из почти 1,3 тыс. работников компании.
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