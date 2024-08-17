Работникам Вильнюсского общественного транспорта за пользование своими автомобилями – выплаты в несколько сотен евро

Как сообщил в пятницу новостной портал „15мин“, директора компании и ее подразделений получают компенсацию на покупку до 100 литров топлива в месяц, а многие другие сотрудники - до 75 литров топлива.

Сумма, выделяемая компанией на аренду автомобиля, составляет 647 или 746 евро в месяц на человека.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Вильнюсского общественного транспорта Гинтаре Жалите-Штарене подтвердила порталу, что эта информация верна.

По ее словам, сейчас договоры на аренду автомобилей заключены с 21 сотрудником. Компенсация выплачивается работнику за то, что он использует личный автомобиль в рабочих целях.