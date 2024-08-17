2024.08.17 14:23

Работникам Вильнюсского общественного транспорта за пользование своими автомобилями – выплаты в несколько сотен евро

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
ФОТО: Saulius Žiūra

В компании Vilniaus viešasis transportas руководители, использующие автомобили в рабочих целях, получают ежемесячную компенсацию в размере 647 евро, сообщает портал madeinvilnius.

Как сообщил в пятницу новостной портал „15мин“, директора компании и ее подразделений получают компенсацию на покупку до 100 литров топлива в месяц, а многие другие сотрудники - до 75 литров топлива.

Сумма, выделяемая компанией на аренду автомобиля, составляет 647 или 746 евро в месяц на человека.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Вильнюсского общественного транспорта Гинтаре Жалите-Штарене подтвердила порталу, что эта информация верна.

По ее словам, сейчас договоры на аренду автомобилей заключены с 21 сотрудником. Компенсация выплачивается работнику за то, что он использует личный автомобиль в рабочих целях.

По словам Г. Жалите-Штарене, после проведения исследования рынка было решено, что более экономически выгодным и рациональным вариантом является не покупка служебных автомобилей, а вариант личной компенсации путем заключения с работниками договоров аренды транспортных средств.

„Кроме того, важно отметить, что в случае выбора компенсационного варианта вся ответственность и абсолютно все понесенные расходы, такие как обязательное страхование, расходы на ремонт, техническое обслуживание и т. д. ложатся на арендодателя автомобиля“, - цитирует ее слова в публикации.

Представитель компании порталу 15min указал, что решением правления в июне этого года в регламент компании были внесены изменения, расширившие круг сотрудников, с которыми заключаются договоры аренды автомобилей, и установившие максимальные суммы аренды.

Vilniaus viešasis transportas, управляемый столичным муниципалитетом, является крупнейшим поставщиком услуг пассажирских перевозок в городе Вильнюс, на предприятии работает почти 2000 сотрудников.

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