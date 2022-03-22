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Работникам компаний из России и Беларуси, а также членам их семей теперь будет проще переехать на жительство и работать в Литве.
Работникам компаний из России и Беларуси теперь станет проще переехать в Литву
© Itar-Tass / Scanpix

Соответствующее распоряжение министра внутренних дел Агне Билотайте вступит в силу в среду и будет применяться во время чрезвычайного положения. Компании, которые из-за войны в Украине после 24 февраля планируют перевести своих работников в учрежденные в Литве предприятия той же группы, смогут воспользоваться специально упрощенным порядком.

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В распоряжении предусмотрено, что прибывающие на этом основании работники и члены их семей должны будут подать просьбу о выдаче временного вида на жительство в Литве, им не нужно будет получать разрешение на работу в Литве или специальное решение Службы занятости.

О том, что в ближайшее время в Литву прибудут тысячи специалистов информационных технологий из Беларуси и России, на прошлой неделе сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

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