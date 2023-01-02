"Там достаточно сложно, чем дальше, тем хуже, и электричества сейчас не хватает, поэтому мы купили генераторы здесь, в Литве, чтобы можно было хотя бы минимально работать, потому что электричество давали только на несколько часов. Мы стараемся обеспечить себя и этим", - сообщил BNS Г. Пангонис.

Компания Mena Pak, прекратившая свою деятельность в первый день российского вторжения в Украину, возобновила работу в мае, но в северной части страны, у границы с Беларусью, разрушенные дороги и мосты не позволили компании работать на полную мощность - нельзя было завозить сырье и вывозить продукцию грузовиками.

Летом Grigeo тестировала путь по железной дороге, загружая продукцию в составы, которые везут в Клайпедский порт украинское зерно. Г. Пангонис сообщил, что сейчас используются и грузовики, и железная дорога.

"После этого перевозок стало больше. Когда зерно приходит, то можно немного погрузить и перевезти. Конечно, сейчас есть и грузовики, которые перевозят нормально — через Польшу", — пояснил Г. Пангонис.

Mena Pak принадлежит литовской группе компаний с 2010 года.

Г. Пангонис, встречавшийся с инвесторами в начале этого года, сообщил, что в Mena Pak было вложено около 3,7 млн ​​евро, продажи компании составляют около 8% от совокупных продаж группы.