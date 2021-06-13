Работающих в Литве сейчас больше, чем в 2019: это может быть лишь иллюзией покоя

"Число сотрудников стремительно растет во всех ключевых секторах экономики, даже в тех, которые наиболее затронуты коронавирусом, - говорит Алина Бочкене, бизнес-аналитик компании Creditrefrom Lietuva. - В начале июня штат предприятий общественного питания и размещения превысил показатель 2020 года. Если в прошлом году в отрасли на 1 июня работало 39 701 человек, то сейчас - 40 379 человек".

Рост отмечается почти везде

Согласно пресс-релизу, количество людей, занятых в отрасли, медленно приближается к показателю 2019 года и сейчас составляет 211 346. Растущая кривая найма в 2021 году далеко не похожа на кривую 2020 года, которая продолжала падать.

Численность занятых в секторе строительства также приближалась к показателю 2019 года и лишь недавно немного снизилась, что, вероятно, связано с неопределенностью относительно роста цен на строительные материалы, а также ситуацией с рабочей силой из Беларуси. В начале июня в компаниях этого сектора работало 100 078 человек по сравнению с 97 377 в прошлом году и 100 880 годом ранее.

Количество продавцов поддается сезонным тенденциям - оно растет, но вряд ли достигнет показателей 2019 года. В июне нынешнего года в этом секторе было занято 228 561 человек, в прошлом году - 221 985, а в позапрошлом году - 230 375. Одной из важнейших причин этого является общая тенденция, согласно которой количество людей, работающих в торговле, уменьшается с каждым годом.

Еще лучше выглядят перевозчики, которые наняли с начала года намного больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Если в июне 2019 здесь был зарегистрирован 143 191 сотрудник, в этом году - 151 896. Результат июня прошлого года составил 142 861 человек.

По данным Sodra, в начале лета во всех секторах экономики Литвы работали 1 399 023 человека. Это больше, чем в прошлом году (1 352 599) и даже годом ранее, когда о вирусе раньше никто не слышал (1 382 189).

Иллюзия покоя

В июне прошлого года и бизнес, и потребители довольно осторожно смотрели в будущее. Осторожность также отразилась на более умеренных показателях найма в 2020 году. Однако в этом году все немного иначе - огромные ожидания от вакцинации, освоенные средства индивидуальной защиты, опыт борьбы с распространением вируса внутри организаций и, конечно же, все еще хорошая общая экономическая ситуация побуждает бизнес принимать более смелые решения и возможности для развития.

С другой стороны, государственная поддержка, отсрочка погашения долга и продолжающееся "замораживание" накопившихся проблем продолжают играть важную роль.

Уменьшение количества банкротств и арестов активов по сравнению с нормальной ситуацией в 2019 году только подтверждает, что в экономике уже сложилась некоторая иллюзия покоя, которая в действительности может напоминать тикающую бомбу. Это усугубляется решением политиков отложить обязанность предпринимателей подавать заявление об экономической несостоятельности во время карантина.

Реальная ситуация, вероятно, прояснится гораздо позже, когда пандемия успокоится, государственная поддержка прекратится и наступит время, когда компаниям придется выживать только за счет собственных средств и капитала и расплачиваться по отсроченным долгам. Если количество банкротств вырастет, это грозит меньшим или большим кризисом на рынке труда. В этом случае все будет зависеть от бизнеса, глубины финансовых проблем, планирования средств, четкой стратегии покрытия всей накопленной задолженности.