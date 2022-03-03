Работающие в Украине предприниматели: осталась четверть работников, на работу они идут, как герои

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Неделю назад литовский бизнес в Украине еще чувствовал себя спокойно, а кое-кто даже планировал расширение. Однако 24 февраля Россия напала на Украину, и все кардинально изменилось – почти все компании закрылись, работать еще пытаются торговцы. В передаче "День на Delfi" предприниматели, работающие в Украине, рассказали, как они работают в условиях войны.
Ukrainoje bandymas įsiveržti į lietuviško kapitalo prekybos tinklą
Ukrainoje bandymas įsiveržti į lietuviško kapitalo prekybos tinklą
© metronews.ua nuotr.

Предприниматель, глава BT Invest, владелец магазинов Novus в Киеве и Николаеве и владелец Николаевского порта Айварас Каралюс сказал, что сейчас работает небольшое количество компаний.

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"Прекращают свою деятельность те, кто это может сделать, – поставки услуг, консультации. Торговцы решают вопрос, могут ли они работать и как поставлять товары. Те, кто инвестирует в торговую недвижимость и владеют ею, например, мы инвестировали в порт, мы продолжаем работу, но бизнесу очень тяжело. Расширение, конечно же, остановлено, строительство тоже. Порт Николаев, которым мы управляли, закрыт. Все торговые операции закрыты по понятным причинам. Каждый день мы заботимся о безопасности работников, о безопасности имущества, долгосрочных планов у нас пока нет", – сказал он.

"Директор нашей сети Nova в Украине Марк Петкевич еще остался там и продолжает работу, но большая часть работников уехала и работает из Литвы удаленно", – заметил Каралюс, напомнив, что еще неделю назад, до войны, говорил о ситуации в Украине спокойно, и не планировал прекращать там работу.

"Тогда никто не верил, что начнутся военные действия, мы работали, не поддавались панике. Мы не паникуем и сейчас – работаем сплоченно, но характер деятельности полностью изменился, остановлено строительство, мы делаем, что можем, заботимся о безопасности работников и имущества", – продолжил он.

Президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Сигитас Бесагирскас прибавил, что бизнес в Украине полностью остановился, главное для предпринимателей - безопасность работников.

"Кто хотел эвакуироваться в Литву уже уехал или сейчас думают об их перевозке. Сами украинцы не очень хотят эвакуироваться, они настроены патриотически, хотят защищать страну – поэтому украинцы остаются там. Все стоит, бизнес ждет победы Украины, но все понимают, что война быстро не закончится", – сказал он.

В Украине продолжают работать магазины литовской сети Novus - их около 100. Сеть своими размерами напоминает размеры сетей Rimi и Norfa.

Глава компании Consult trade House Гинтаутас Павалкис сказал, что сейчас работают 65 магазинов из 100. Некоторые магазины повреждены, один полностью разрушен.

"Мы должны продолжать работу. <...> Считаем своим долгом открывать магазины. На сегодняшний день открыты 65. У нас есть контакт с 1/4 работников. Всего их было 8000, осталось около 2000. Они пытаются работать, обеспечивать коллег, Киев продуктами", – рассказал он, заметив, что работники очень мотивированы.

Где оставшиеся 6000 он не знает. "(...), мы не знаем, воюют ли они, уехали ли или находятся в убежищах, контакта с ними нет", – сказал управляющий Novus в Литве.

По его словам, сейчас основная проблема - поставки товаров.

"Слова "обеспечить" поставки в данном случае звучит громко. Правильно говорить – импровизировать. Основная проблема – звено поставок, доставка товаров на места, где они нужны. Изменились и привычки людей. Сейчас люди покупают печенье, продукты с большим сроком годности. Наша основная проблема – как-то со складов или от поставщиков доставить это в магазины и открыть магазины", – pсказал Павалькис.

Он заверил, что магазины не пустуют, хотя признал, что из-за проблем с поставками, некоторых товаров первой необходимости может не хватать. "Но нельзя сказать, что магазины пусты. Большим спросом пользуется хлеб. Первое дело, когда открывают магазин – выпечка хлеба, поскольку в убежищах люди супы не варят", – заметил Павалькис.

Война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве. С этим столкнулась и сеть Novus. Появилась информация и фото, будто цены выросли в 3-4 раза. Позже вышло опровержение это информации, выяснилось, что это фейк.

Бесагирскас расценивает работу торговой сети не как бизнес, а как помощь людям во время войны. "Торговую сеть Novus я оцениваю не как бизнес, а как участие в обороне Украины. В нынешней ситуации бизнес убыточен, это вклад в оборону Украины", – сказал он.

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