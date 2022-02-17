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Работающая на датском рынке литовская компания Litpersona LT намерена увеличить количество работников в три раза – с 80 до 250. Это результат роста числа заказов на датском рынке. Литовских строителей высоко ценят в этой стране и доверяют им даже самые сложные проекты.
Работающая на датском рынке литовская компания ищет работников
© Organizacijos nuotr.

"Например, рядом с Копенгагеном строят будущую, видимо, самую большую больницу. На объекте работало 12 бетонщиков, у нас попросили сформировать еще две такие бригады. Наши специалисты за то же время делают в два раза больше работы, чем коллеги из других стран. Поэтому подрядчик и решил заменить те бригады литовскими", – сказал владелец Litpersona LT Жидрунас Андрушка.

Всего на объекте сейчас работают 200 бетонщиков.

Компания также намерена увеличить число работников на датском заводе по производству железобетонных конструкций.

"Сейчас наши специалисты работают нa 4 датских железобетонных заводах, до лета мы намерены набрать специалистов еще для 6 объектов", – заметил предприниматель.

Он сказал, что специалисты с опытом работы в Литве в Дании получают зарплату в размере 180 датских крон в час (около 24 евро) "на бумаге" или 17 евро "на руки". Еще 12,5% зарплаты идет на отпуск, делаются отчисления и на получение датской пенсии. Зарплаты в Дании зависят от коллективных трудовых соглашений на конкретном заводе.

Всех рабочих Litpersona LT устраивает по датским законам.

Litpersona LT бесплатно возит своих работников в Данию, находит им жилье. Обычно рабочие живут в 1–2-местных комнатах, плата за жилье составляет 200-250 евро в месяц.

Компания ищет не только бетонщиков, но и каменщиков.

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