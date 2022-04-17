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L'Occitane решила покинуть Россию. В заявлении, полученном Би-би-си, L'Occitane сообщила, что решение о закрытии компании в России было одобрено советом директоров.
„L'Occitane“
„L'Occitane“
© Shutterstock

"Мы приняли решение закрыть наши магазины и сайты электронной коммерции в России", — говорится в заявлении. Несколько дней назад L'Occitane заявила Би-би-си, что не планирует закрывать свои магазины в этой стране.

Ранее компания осудила вторжение России в Украину и приостановила новые инвестиции и доставку товаров в Россию.

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