"Мы приняли решение закрыть наши магазины и сайты электронной коммерции в России", — говорится в заявлении. Несколько дней назад L'Occitane заявила Би-би-си, что не планирует закрывать свои магазины в этой стране.

Ранее компания осудила вторжение России в Украину и приостановила новые инвестиции и доставку товаров в Россию.