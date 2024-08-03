Путешествуя поездом между Вильнюсом и Каунасом, можно будет сэкономить еще больше

По самому популярному маршруту Вильнюс-Каунас-Вильнюс в 2023 году поездами перевезено более 1,6 млн пассажиров. Подавляющее большинство пассажиров (83%) купили билеты в день выезда, в основном выбирали разовые билеты. Именно этот маршрут выбран для пилотного проекта динамического ценообразования – он позволит за короткое время увидеть и оценить меняющиеся привычки пассажиров.
„Наша главная цель — увеличить количество пассажиров в поездах, предоставив им возможность путешествовать комфортно, безопасно и устойчиво. Предлагая возможность путешествовать дешевле, мы меняем привычки пассажиров и призываем их планировать поездку заранее, а не покупать билеты в последнюю минуту. Заранее видя занятость поездов, мы сможем более эффективно управлять пассажиропотоками, корректировать подвижной состав и обеспечивать лучший сервис“, — говорит Кристина Мейде, руководитель LTG Link.
Разовые билеты с динамическим ценообразованием поступят в продажу 2 августа, билеты будут доступны на восемь рейсов поездов, отправляющихся с 1 сентября. Пассажиры увидят более дешевые предложения билетов на платформе продаж после появления раскладки расписания рейсов выбранного дня. С введением динамического ценообразования все действующие коммерческие скидки и льготы при покупке билетов сохранятся.
При покупке билетов на эти поезда за месяц билеты будут стоить до 40% меньше, за билет второго класса вместо 8 евро пассажиры, купившие билеты заранее, заплатят 4,80 евро. После распродажи ограниченного количества билетов цена билета постепенно увеличится до обычной.
До середины декабря проект динамического ценообразования планируется опробовать на восьми поездах. Затем будут приняты решения о введении динамического ценообразования на большем количестве поездов и на других маршрутах.