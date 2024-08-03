Путешествуя поездом между Вильнюсом и Каунасом, можно будет сэкономить еще больше

„Наша главная цель — увеличить количество пассажиров в поездах, предоставив им возможность путешествовать комфортно, безопасно и устойчиво. Предлагая возможность путешествовать дешевле, мы меняем привычки пассажиров и призываем их планировать поездку заранее, а не покупать билеты в последнюю минуту. Заранее видя занятость поездов, мы сможем более эффективно управлять пассажиропотоками, корректировать подвижной состав и обеспечивать лучший сервис“, — говорит Кристина Мейде, руководитель LTG Link.

По самому популярному маршруту Вильнюс-Каунас-Вильнюс в 2023 году поездами перевезено более 1,6 млн пассажиров. Подавляющее большинство пассажиров (83%) купили билеты в день выезда, в основном выбирали разовые билеты. Именно этот маршрут выбран для пилотного проекта динамического ценообразования – он позволит за короткое время увидеть и оценить меняющиеся привычки пассажиров.

Разовые билеты с динамическим ценообразованием поступят в продажу 2 августа, билеты будут доступны на восемь рейсов поездов, отправляющихся с 1 сентября. Пассажиры увидят более дешевые предложения билетов на платформе продаж после появления раскладки расписания рейсов выбранного дня. С введением динамического ценообразования все действующие коммерческие скидки и льготы при покупке билетов сохранятся.

При покупке билетов на эти поезда за месяц билеты будут стоить до 40% меньше, за билет второго класса вместо 8 евро пассажиры, купившие билеты заранее, заплатят 4,80 евро. После распродажи ограниченного количества билетов цена билета постепенно увеличится до обычной.