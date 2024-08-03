2024.08.03 17:06

Путешествуя поездом между Вильнюсом и Каунасом, можно будет сэкономить еще больше

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

Компания LTG Link, занимающаяся пассажирскими перевозками в LTG Group, тестирует динамическое ценообразование на самом популярном маршруте Вильнюс-Каунас-Вильнюс. Пассажиры будут платить меньше, если заранее купят билеты на восемь конкретных поездок на поезде. Динамическое ценообразование даст пассажирам возможность путешествовать дешевле, а компания сможет более эффективно управлять пассажиропотоками с учетом заранее запланированного количества пассажиров.

По самому популярному маршруту Вильнюс-Каунас-Вильнюс в 2023 году поездами перевезено более 1,6 млн пассажиров. Подавляющее большинство пассажиров (83%) купили билеты в день выезда, в основном выбирали разовые билеты. Именно этот маршрут выбран для пилотного проекта динамического ценообразования – он позволит за короткое время увидеть и оценить меняющиеся привычки пассажиров.

„Наша главная цель — увеличить количество пассажиров в поездах, предоставив им возможность путешествовать комфортно, безопасно и устойчиво. Предлагая возможность путешествовать дешевле, мы меняем привычки пассажиров и призываем их планировать поездку заранее, а не покупать билеты в последнюю минуту. Заранее видя занятость поездов, мы сможем более эффективно управлять пассажиропотоками, корректировать подвижной состав и обеспечивать лучший сервис“, — говорит Кристина Мейде, руководитель LTG Link.

Разовые билеты с динамическим ценообразованием поступят в продажу 2 августа, билеты будут доступны на восемь рейсов поездов, отправляющихся с 1 сентября. Пассажиры увидят более дешевые предложения билетов на платформе продаж после появления раскладки расписания рейсов выбранного дня. С введением динамического ценообразования все действующие коммерческие скидки и льготы при покупке билетов сохранятся.

При покупке билетов на эти поезда за месяц билеты будут стоить до 40% меньше, за билет второго класса вместо 8 евро пассажиры, купившие билеты заранее, заплатят 4,80 евро. После распродажи ограниченного количества билетов цена билета постепенно увеличится до обычной.

До середины декабря проект динамического ценообразования планируется опробовать на восьми поездах. Затем будут приняты решения о введении динамического ценообразования на большем количестве поездов и на других маршрутах.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии