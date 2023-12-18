Прямые поезда из Вильнюса в Ригу будут курсировать ежедневно с 27 декабря

"Чтобы предложить нашим клиентам первую поездку в Ригу уже 27 декабря, мы постоянно консультировались и согласовывали технические и эксплуатационные аспекты с "Латвийскими железными дорогами", (...) и в пятницу, после получения сертификата от Европейского железнодорожного агентства, мы планируем первую тестовую поездку в Латвии", - цитируется в сообщении временный руководитель LTG Link Гедиминас Шечкус.

По данным компании, прямые поезда будут отправляться из Вильнюса ежедневно в 6.30 час. и прибывать на центральный вокзал Риги в 10.43 час.

Поезд будет отправляться из Риги ежедневно в 15.28 час. и прибывать в Вильнюс в 19.51 час.

Планируемое сообщение между Вильнюсом и Ригой будет проходить через Кайшядорис, Шяуляй и Елгаву.

Как сообщает компания, в настоящее время ведутся подготовительные работы по новому маршруту, ожидается, что продажа билетов начнется в понедельник 18 декабря, в 13.30 ч.

Цена на стандартный билет составит 24 евро, можно выбирать вагон первого или второго класса.