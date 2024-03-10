Проверки в банках, запрет на землю и субсидия от государства: белорусские эмигранты рассказали, как покупают жилье в Литве

“Эта квартира не идеальная, но мне здесь комфортно, — делится Полина. — Мы получили уверенность в том, что не останемся без жилья. Наши дети получили возможность бегать, кричать, рисовать на стенах”. Собеседница отмечает, что ушел фон напряжения и вины перед собственниками арендной квартиры.

“Я понимаю, что все возможно, потому что идет война, — говорит Полина, оценивая свои риски. — А когда идет война — это экстремальная ситуация для всех. И страдают все — даже те, кто, кажется, непричастен. Если мне не продлят в Литве внж, я в Беларусь не вернусь. У меня нет такого варианта. Но я не живу переживаниями об этом. Я не могу сказать, что я спокойна, это тревожная ситуация. Я просто не хочу отдавать энергию на то, что еще не произошло”.