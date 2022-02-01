,По данным представителей компании, во вторник в компании были проведены обыски, "изъяты необходимые для следствия документы".

"Мы поддерживаем стремление выявить правду и готовы предоставить всю необходимую для следствия информацию. Мы сотрудничаем с полицией и предоставим ей всю необходимую помощь", – сказал архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас.

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По словам Грушаса, правоохране подробности о расследовании им не предоставила. Столичная полиции пока не комментировала BNS, какие действия во вторник были проведены в компании.

LRT в середине января сообщало, что компания Laidojimo paslaugų centras, которой управляет служба эконома Литовского архиепископата перепродавала использовавшиеся для перевозки покойников в крематорий гробы.

Есть свидетельства о том, что работники компании с помощью ацетона снимали с крышек гробов фамилии умерших, которых возили кремировать в Польшу. По свидетельству работников, гробы перепродавали около трех лет.

По сведениям LRT, клиенты покупали гробы, платили за них 300-1000 евро, однако покойников кремировали в картонных гробах, которые стоят 16 евро.

Компания Laidojimo paslaugų centras только в прошлом году, возможно, на перепродаже использованных гробов заработала 45 000 евро.

Главы компании указали, что все возвращенные гробы были реставрированы, только потом их продавали, однако, по данным LRT, в прошлом году реставрировали всего 4 из 150 возвращенных гробов.