Проведена оценка дорог после перевозки исторического груза: потребуется ремонт

Из Клайпедского порта на завод Orlen Lietuva в Мажейкяй груз по клайпедским улицам провезли ночью 6 и 7 августа. Во время его перевозки на дорогу стелили специальные щиты для амортизации нагрузки и защиты коммуникаций. Реактор весом 1500 тонн, а вместе со всей техникой – больше 2000 тонн – был самым большим грузом, который когда-либо перевозили по дорогам Литвы. Груз из Клайпеды в Мажейкяй везли больше двух недель – с 6 по 21 августа.

Чтобы оценить воздействие на дороги, перед и после перевозки провели сканирование дорог и сравнили их состояние до и после. Выявили 6 мест, в которых видны изменения после перевозки реактора – повреждены бортики островков безопасности, на ул. Тильжес, где реактор долго стоял, есть вмятины на дороге.

Клайпедский муниципалитет подписал договор, которым гарантировал выплату в 1 млн. евро на непредвиденные случаи, из этой суммы будет оплачен ремонт улиц.