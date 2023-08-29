Проведена оценка дорог после перевозки исторического груза: потребуется ремонт

Из Клайпедского порта на завод Orlen Lietuva в Мажейкяй груз по клайпедским улицам провезли ночью 6 и 7 августа. Во время его перевозки на дорогу стелили специальные щиты для амортизации нагрузки и защиты коммуникаций. Реактор весом 1500 тонн, а вместе со всей техникой – больше 2000 тонн – был самым большим грузом, который когда-либо перевозили по дорогам Литвы. Груз из Клайпеды в Мажейкяй везли больше двух недель – с 6 по 21 августа.
Чтобы оценить воздействие на дороги, перед и после перевозки провели сканирование дорог и сравнили их состояние до и после. Выявили 6 мест, в которых видны изменения после перевозки реактора – повреждены бортики островков безопасности, на ул. Тильжес, где реактор долго стоял, есть вмятины на дороге.
Клайпедский муниципалитет подписал договор, которым гарантировал выплату в 1 млн. евро на непредвиденные случаи, из этой суммы будет оплачен ремонт улиц.
"Пока больших проблем мы не зафиксировали, из резерва используем лишь часть средств. Но мы не исключаем возможности, что последствия могут проявиться позже - через год или несколько лет. Надеемся, что и в будущем с Orlen Lietuva и перевозчиком груза Mammoet удастся найти общий язык, если появятся новые повреждения", – сказал вице-мэр Альгирдас Камараускас.
Договорились о том, что после проведения оценки и получения сметы на замену бортиков, Orlen Lietuva компенсирует нанесенный ущерб. Кроме того, подрядчик Orlen Lietuva в ближайшее время будет асфальтировать поврежденное покрытие на ул. Тильжес.