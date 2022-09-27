Протестующим представителям гостиниц и ресторанов - плохие новости от премьера

Во вторник премьер подчеркнула, что с сектором договаривались - эта льгота будет временной, она должна была компенсировать убытки от пандемии COVID-19.
"В Литве есть такая интересная мода: если о чем-то договорился, подходит окончание срока договоренности, все передумывают и говорят - "нет", мы так не договаривались. Когда льготу предложили, я сама была в числе тех, кто ее предложил – это я хочу подчеркнуть, поэтому неплохо знаю, как все было, ее предлагали как временную льготу на 1,5 года, ее целью была амортизация убытков сектора, понесенных во время пандемии COVID-19. Это был один из секторов, который больше пострадал из-за приостановки деятельности, закрытий и др.
Договоренность была такой с самого начала, что конец будет, и он наступил в 2022 году", – сказала Шимоните.
Она заметила, что не знает причин, по которым договор с этим сектором не должен действовать, тем более что показатели деятельности сектора общепита неплохие.
"Сейчас снова возвращаться к этому вопросу, пытаться использовать какие-то аргументы, было бы нормально, но, я хочу напомнить, о чем мы тогда договаривались. Почему сейчас договоренность уже не должна действовать, я не знаю. Департамент статистики как раз сегодня объявил данные по обороту розничной торговли и сектора общепита за август, не злитесь, я понимаю, что кто-то хотел бы, чтобы результаты были лучше, но на самом деле показатели неплохие", – сказала премьер.
Она сказала, что не сомневается в том, что дискуссия продлится, когда бюджет будут рассматривать в парламенте. "Но пока у нас нет никаких новостей по этому вопросу", – подчеркнула Шимоните. То же самое, по ее словам касается и гостиниц.
"Гостиницы находятся в том же пакете. Все предложения правительства - составляющая часть бюджета, о бюджете речь пойдет на следующей неделе", – сказала премьер.
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов, которая организовала акцию протеста у здания правительства, Эвалда Шишкаускене сказала, что этот бизнес находится на краю бездны, поэтому необходимо оставить в силе льготный НДС.
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