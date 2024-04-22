Прошлогодняя прибыль "Литовской почты" составила 5,1 млн евро

По его словам, такой прибыльный год позволит пополнить госбюджет за 2023 год на 3,1 млн евро дивидендов.
"Если исключить такие события, как продажа недвижимости или компенсация убыточной деятельности, то результат за 2023 г. — 2,8 млн евро прибыли. Все равно мы прибыльны. Между тем в 2022 году результат оказался убыточным", – представил журналистам в понедельник Р. Зукас.
"Впервые за десять лет мы смогли выплатить дивиденды", – добавил он.
Как утверждают в Почте Литвы, прошлогодний доход EBITDA был более чем на десятую часть выше позапрошлогоднего – тогда доход компании составил 13 млн евро.
По словам директора Почты Литвы, в 2023 г. было доставлено 35 млн писем и посылок. Директор почты отмечает, что в 2023 г., по сравнению с 2022 г., количество доставленных писем сократилось на 39 проц., а количество посылок выросло на 8 проц.
"С 2017 г. сокращается количество писем и резко растет количество посылок (отправляемых – ELTA). Объемы писем сокращаются по понятной причине – все больше счетов электронных, все больше писем – цифровых", – пояснил директор почты.
В 2023 г. Почта Литвы уволила около 13 проц. от общей численности работников – 400 человек. Р. Зукас уверяет, что дальнейшего массового сокращения такого масштаба не предвидится, а по мере сокращения спроса на традиционные услуги меняются и функции персонала.
"Вызов есть, но мы стремимся сохранить нынешних работников", — заверил Р. Зукас.
По словам Р. Зукаса, в 2023 г. ПЛ расширила свои услуги постаматов на Латвию и Эстонию. В этих странах она действует под названием UNISEND. В других странах Балтии действуют 300 постаматов, в развитие сети инвестировано 4 млн евро.
"Развитие будет продолжаться. Это будет непростой процесс, но мы готовы конкурировать. Мы накопили необходимые компетенции", – заявил директор ПЛ.
По данным ПЛ, осенью название Unisend постепенно появится и на 437 постаматах LP EXPRESS в Литве.
Между тем, председатель правления ПЛ Миндаугас Кигуолис подчеркнул, что расширение на внешние рынки также осуществляют и национальные почтовые компании других европейских стран.
"Так почтовые операторы адаптируют свою деятельность к меняющимся потребностям клиентов и рынка", – сказал М. Кигуолис.