Прошлогодняя прибыль Kauno energija сократилась до 3,9 млн евро

Между тем, прошлогодняя выручка от продаж составила 85 млн евро – это на 2 проц. меньше, чем в 2022 г. (87 млн евро), сообщила компания через биржу.
Прибыль всей группы, куда входят Kauno energija и ее дочернее ЗАО GO Energy, в прошлом году составила 4,5 млн евро (в 2022 г. – 6,4 млн евро), выручка от продаж – 86 млн евро (в 2022 г. – 88 млн евро).
Kauno energija производит и снабжает теплоэнергией жителей и предприятия Каунаса, Каунасского района и Юрбаркаса.
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