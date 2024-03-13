Прошлогодняя чистая прибыль кредитной унии Rato – 1 млн евро

По словам руководителя администрации кредитной унии Rato Владиславаса Янчиса, 2023 год был отмечен ростом кредитования как бизнеса, так и частных клиентов, несмотря на то, что из-за повышения процентных ставок по кредитам и замедления экономического роста как представители бизнеса, так и жители ответственно оценивали свои возможности заимствования и подсчитывали рентабельность проектов и инвестиций.
В течение 2023 г. кредитная уния Rato выдала новые кредиты на сумму более 17 млн евро, за счет чего кредитный портфель вырос на 9 проц. и к концу года достиг 62 млн евро.
Качество кредитного портфеля кредитной унии остается стабильным, особое внимание постоянно уделяется работе с клиентами, поиску наиболее оптимальных финансовых решений в связи с влиянием изменения экономической ситуации.
Оценив существенно возросшие процентные ставки по срочным депозитам, клиенты кредитной унии Rato в 2023 году большое внимание уделяли сбережениям, что позволило депозитам за год увеличиться на 17 проц. – до 74 млн евро.
"Объем привлеченных клиентских депозитов свидетельствует не только о возрождении классических сберегательных продуктов, но и о доверии к организации", – прокомментировал В. Янчис в пресс-релизе, распространенном через биржу.
"В 2024 г. вместе с нашими клиентами мы будем стремиться сбалансированно наращивать объемы как кредитной унии Rato, так и бизнеса клиентов, обеспечивая надлежащее управление принятым риском и рентабельностью", – добавил В. Янчис.
В 2024 г. кредитная уния Rato, в сотрудничестве с признанной международной компанией LexisNexis Risk Solution, планирует внедрить современные информационные технологии по предотвращению отмывания денег, кроме того, планируются новые проекты по расширению функциональности и возможностей платежного приложения.