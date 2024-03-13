Прошлогодняя чистая прибыль кредитной унии Rato – 1 млн евро

По словам руководителя администрации кредитной унии Rato Владиславаса Янчиса, 2023 год был отмечен ростом кредитования как бизнеса, так и частных клиентов, несмотря на то, что из-за повышения процентных ставок по кредитам и замедления экономического роста как представители бизнеса, так и жители ответственно оценивали свои возможности заимствования и подсчитывали рентабельность проектов и инвестиций.

В течение 2023 г. кредитная уния Rato выдала новые кредиты на сумму более 17 млн евро, за счет чего кредитный портфель вырос на 9 проц. и к концу года достиг 62 млн евро.

Качество кредитного портфеля кредитной унии остается стабильным, особое внимание постоянно уделяется работе с клиентами, поиску наиболее оптимальных финансовых решений в связи с влиянием изменения экономической ситуации.