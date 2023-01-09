По данным Центра реестров, в 2022 г. в Литве было зарегистрировано 130,4 тыс. сделок купли-продажи недвижимости, что на 19 проц. меньше, чем в 2021 году (160,3 тыс.). В 2020 году число зарегистрированных сделок с недвижимостью достигло 129 тыс., а в 2019 году – 129,8 тыс. Только в декабре прошлого года было зарегистрировано 10,7 тыс. сделок с недвижимостью, что на 26 проц. меньше, чем в декабре 2021 года (14,4 тыс.), но на 11 проц. больше, чем в ноябре прошлого года (9,6 тыс.).

В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 34,4 тыс. сделок купли-продажи квартир, что на 13 проц. меньше, чем в 2021 году (39,4 тыс.), а в одном только декабре прошлого года – 2,7 тыс., что на 26 проц. меньше, чем в декабре 2021 года, но на 7 проц. больше, чем в ноябре прошлого года.

В Вильнюсе зарегистрировано 11,6 тыс. сделок купли-продажи квартир, что на 16 проц. меньше, чем в 2021 году. В Каунасе число сделок с квартирами за год сократилось на 14 проц. – до 4,7 тыс., а в Клайпеде зафиксировано сокращение такого рода сделок на 19 проц. – всего в прошлом году в портовом городе было зарегистрировано 2,9 тыс. сделок купли-продажи квартир.