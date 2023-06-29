Прошлогодний доход госпредприятий составил 6,4 млрд евро - 10% ВВП Литвы

"Несмотря на все геополитические вызовы и шок цен на энергоносители и ресурсы, сектор госпредприятий вырос и заработал около 6,4 млрд евро дохода, что составило почти 10 проц. ВВП страны, а это рекордные цифры, так как в прошлом году доля ВВП составила 6,4 проц. Заработанный доход вырос на 81 проц. а доходы в основном выросли за счет энергетики – "Ignitis grupė" увеличила свои доходы на 2,5 млрд евро. Это рекордный рост", — сказал Г. Макшимас на ежегодном оглашении результатов деятельности государственных и муниципальных предприятий в четверг.

По словам представителя ЦКУ, вклад госпредприятий в госбюджет, включая дивиденды, отчисления от прибыли и другие нетипичные налоги, увеличился почти на 30 проц. и составил 240 млн евро, что превысило прогнозы почти 40 млн евро. По его словам, этот вклад растет уже четвертый год подряд и ожидается, что такие тенденции сохранятся.