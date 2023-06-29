Прошлогодний доход госпредприятий составил 6,4 млрд евро - 10% ВВП Литвы

"Несмотря на все геополитические вызовы и шок цен на энергоносители и ресурсы, сектор госпредприятий вырос и заработал около 6,4 млрд евро дохода, что составило почти 10 проц. ВВП страны, а это рекордные цифры, так как в прошлом году доля ВВП составила 6,4 проц. Заработанный доход вырос на 81 проц. а доходы в основном выросли за счет энергетики – "Ignitis grupė" увеличила свои доходы на 2,5 млрд евро. Это рекордный рост", — сказал Г. Макшимас на ежегодном оглашении результатов деятельности государственных и муниципальных предприятий в четверг.
По словам представителя ЦКУ, вклад госпредприятий в госбюджет, включая дивиденды, отчисления от прибыли и другие нетипичные налоги, увеличился почти на 30 проц. и составил 240 млн евро, что превысило прогнозы почти 40 млн евро. По его словам, этот вклад растет уже четвертый год подряд и ожидается, что такие тенденции сохранятся.
"Конечно, с ростом рентабельности увеличивается и вклад госпредприятий в бюджет. К счастью, он неуклонно растет в течение последних 4 лет. И немалую часть этого составляет вклад специалистов по эффективному управлению. Надеемся, эта тенденция сохранится. И госпредприятия внесут свой вклад в госбюджет и доходы акционеров не только за счет дивидендов, но и за счет качественных услуг для всех жителей страны", — сказал он.
"ГП пополнили бюджет в этом году на 189,5 млн евро за счет назначенных дивидендов и отчислений от прибыли и почти на 50 млн евро за счет других, нетипичных налогов", – отметил он.
По данным ЦКУ, наибольший прирост чистой прибыли отмечен у Ignitis grupė (выросла на 133,3 млн евро), у Valstybinių miškų urėdija (Государственное управление лесного хозяйства – на 84,2 млн евро), АО Klaipėdos nafta (Клайпедская нефть – на 58,1 млн евро), Lietuvos paštas (Почта Литвы – на 11,3 млн евро), Игналинская АЭС (на 7,4 млн евро). Однако, по словам Г. Макшимаса, наибольший вклад в государственный бюджет внесло Государственное управление лесного хозяйства.
Всего по данным на конец 2022 г. действовало 45 ГП, на которых работало 26,9 тыс. работников. За год их количество сократилось на 8,2 проц.