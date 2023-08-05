Прошлогодние убытки Rimi Lietuva – 820 000 евро

Между тем выручка выросла почти на 8% – с 395 млн евро в 2021 году до 425 млн евро в 2022 году.

"Увеличение продаж было обусловлено открытием новых магазинов, повышением цен на товары в связи с инфляцией, а чистый убыток был вызван значительным ростом цен на энергоносители, что привело к повышению себестоимости приобретения прочих товаров и услуг", — говорится в годовом отчете компании.

В прошлом году Rimi открыла четыре новых магазина: два в Вильнюсе и по одному в Тракай и Лентварисе.

Численность работников компании по итогам конца 2022 года составляла 3320 человек.