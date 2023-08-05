05 августа 2023 г. 15:15

Прошлогодние убытки Rimi Lietuva – 820 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Rimi“
„Rimi“
ФОТО: Įmonės nuotr.
По данным финансовой отчетности, управляющая сетью розничной торговли Rimi Lietuva в 2022 г. работала убыточно – в прошлом году убытки составили 824 000 евро, тогда как в позапрошлом году сеть заработала 3,8 млн. евро прибыли.

Между тем выручка выросла почти на 8% – с 395 млн евро в 2021 году до 425 млн евро в 2022 году.

"Увеличение продаж было обусловлено открытием новых магазинов, повышением цен на товары в связи с инфляцией, а чистый убыток был вызван значительным ростом цен на энергоносители, что привело к повышению себестоимости приобретения прочих товаров и услуг", — говорится в годовом отчете компании.

В прошлом году Rimi открыла четыре новых магазина: два в Вильнюсе и по одному в Тракай и Лентварисе.

Численность работников компании по итогам конца 2022 года составляла 3320 человек.

Rimi Lietuva принадлежит шведской ICA Gruppen AB.

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