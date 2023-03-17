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Промышленное производство в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. в еврозоне увеличилось на 0,7 проц., во всем Евросоюзе – на 0,3 проц., сообщает статистическая служба "Евростат".
Aliuminio gamykla
Aliuminio gamykla
© AFP / Scanpix

В январе 2023 г., по сравнению с январем 2022 г., промышленное производство в еврозоне увеличилось на 0,9 проц., в ЕС – 1 проц.

В Литве промышленное производство в январе, по сравнению с декабрем, сократилось на 1,5 проц., по сравнению с тем же периодом 2022 г., - на 12 проц. Это самый значительный спад среди всех стран ЕС.

В декабре 2022 г. промышленное производство в еврозоне снизилось на 1,3 проц., во всем ЕС – 0,6 проц.

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