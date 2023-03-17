В январе 2023 г., по сравнению с январем 2022 г., промышленное производство в еврозоне увеличилось на 0,9 проц., в ЕС – 1 проц.
В Литве промышленное производство в январе, по сравнению с декабрем, сократилось на 1,5 проц., по сравнению с тем же периодом 2022 г., - на 12 проц. Это самый значительный спад среди всех стран ЕС.
В декабре 2022 г. промышленное производство в еврозоне снизилось на 1,3 проц., во всем ЕС – 0,6 проц.
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