В январе 2023 г., по сравнению с январем 2022 г., промышленное производство в еврозоне увеличилось на 0,9 проц., в ЕС – 1 проц.

В Литве промышленное производство в январе, по сравнению с декабрем, сократилось на 1,5 проц., по сравнению с тем же периодом 2022 г., - на 12 проц. Это самый значительный спад среди всех стран ЕС.

В декабре 2022 г. промышленное производство в еврозоне снизилось на 1,3 проц., во всем ЕС – 0,6 проц.