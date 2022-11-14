Промышленники: национализация литовского бизнеса в Беларуси не должна остаться без ответа

Андрюс Романовскис, президент Литовской бизнес-конфедерации, считает, что такая позиция Минска будет способствовать дальнейшему прекращению оставшихся экономических связей. Между тем, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Сигитас Бесагирскас, утверждает, что минский режим может попытаться сохранить иностранные компании, чтобы они не были поглощены Россией.

"Думаю, пришло время упомянуть об этом. В случае, если наши компании будут национализированы, это обязательно приведет к иску в Еврокомиссии, когда мы будем вынуждены просить Беларусь и Россию компенсировать нашим компаниям, нашим членам, как членам ЕС, средства, за счет тех средств, которые сегодня заморожены. Это можно написать как ответ на их месседж", - сказал BNS Янулявичюс в понедельник.

Только в Литве из-за международных санкций для белорусских компаний заморожено около 34 млн евро и 7 млн. долларов США, свидетельствуют данные Службы по расследованию финансовых преступлений.

По словам Янулявичюса, разговоры о возможной национализации активов иностранных компаний являются угрозами. По его словам, конфедерация владельцев литовских компаний ничего не знает о таких действиях, но есть необоснованные налоговые проверки некоторых компаний.

"Я думаю, что в данном случае это пустые разговоры с целью запугать, угрозы. (...) Мы ничего не слышим от наших компаний, у которых еще есть активы в Беларуси, но то, что налоговые проверки муссируются из-за неуплаченных налогов в нескольких наших компаниях-участниках - это факт, потому что одна компания остановила всю деятельность", - сказал Янулявичюс.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Романовскис также говорит, что не владеет информацией о национализированных литовских компаниях в Беларуси, но такая позиция Минска лишь еще больше подтолкнет к прекращению экономических связей с Беларусью, хотя это и непросто.

"У нас такой информации нет, но, видимо, такая акция никого не удивит, потому что какой-то предсказуемости от этого режима ждать нельзя. Наш бизнес это давно оценил, у каждого бизнеса разные обстоятельства: кто-то ушел, кто-то уходит, кто-то думает, как это сделать, потому что это непростой процесс", - сказал BNS Романовскис.

Между тем, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Бесагирскас говорит, что минский режим может наоборот стремиться сохранить иностранные компании, чтобы они не были поглощены Россией.

"В этом контексте есть частные компании, в том числе иностранные, и они во многих случаях, как говорится, курируются россиянами, сейчас даже немного обратная тенденция, что Беларусь пытается их удержать, предлагает им какие-то лучшие условия, режим толерантности, к ним не придираются, только для того, чтобы иметь некий противовес России", - сказал BNS Бесагирскас.

Он сказал, что его утверждения базируются на свидетельствах переезжающих в Литву белорусских бизнесменов.

В июле белорусские власти опубликовали список компаний, работающих в стране, в том числе литовских, которым запрещено продавать свои активы.

Telegram-канал "Пул Первого", который связан с пресс-службой белорусского президента, сообщил в понедельник, что Александр Лукашенко пригрозил национализировать компании или их доли, принадлежащие инвесторам из "недружественных стран" в Беларуси, если будет попытка их продать.