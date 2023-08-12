12 августа 2023 г. 10:56

Производитель солнечных батарей увольняет 30 работников

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсский производитель солнечных модулей Soli Tek cells сообщил об увольнении 30 работников, пишет madeinvilnius.lt.

Глава Soli Tek cells Юлюс Сакалаускас сказал, что пока людей не увольняют.

"Просто Службу занятости надо информировать заранее. Мы следим за ситуацией. Сейчас у нас есть планы, связанные с автоматизацией процессов, поэтому от услуг части людей в будущем откажемся. Второй момент, все зависит от обстоятельств, могут уменьшится объемы заказов, из-за этого тоже придется отказаться от части людей", – заметил он.

По данным Реестра юридических данных, Soli Tek cells принадлежит Global BOD Group, контрольный пакет которой принадлежит Видмантасу Янулявичюсу.

Финансовый отчет за 2022 г. компания пока не представила. В 2021 г. доходы Soli Tek cells составили 14,6 млн. евро, а чистый убыток - 330 000 евро.

По данным "Содры", 10 августа в компании работали 85 человек, в июне средняя зарплата в компании была 2452,42 евро (1499 евро "на руки").

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