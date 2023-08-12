Производитель солнечных батарей увольняет 30 работников

Глава Soli Tek cells Юлюс Сакалаускас сказал, что пока людей не увольняют.
"Просто Службу занятости надо информировать заранее. Мы следим за ситуацией. Сейчас у нас есть планы, связанные с автоматизацией процессов, поэтому от услуг части людей в будущем откажемся. Второй момент, все зависит от обстоятельств, могут уменьшится объемы заказов, из-за этого тоже придется отказаться от части людей", – заметил он.
По данным Реестра юридических данных, Soli Tek cells принадлежит Global BOD Group, контрольный пакет которой принадлежит Видмантасу Янулявичюсу.
Финансовый отчет за 2022 г. компания пока не представила. В 2021 г. доходы Soli Tek cells составили 14,6 млн. евро, а чистый убыток - 330 000 евро.
По данным "Содры", 10 августа в компании работали 85 человек, в июне средняя зарплата в компании была 2452,42 евро (1499 евро "на руки").