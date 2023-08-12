Производитель солнечных батарей увольняет 30 работников

"Просто Службу занятости надо информировать заранее. Мы следим за ситуацией. Сейчас у нас есть планы, связанные с автоматизацией процессов, поэтому от услуг части людей в будущем откажемся. Второй момент, все зависит от обстоятельств, могут уменьшится объемы заказов, из-за этого тоже придется отказаться от части людей", – заметил он.