24 июля 2023 г. 21:58

Производитель азотных удобрений"Achema" прогнозирует выручку - более 1 млрд евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В 2022 году выручка производителя азотных удобрений "Achema" составила 937,2 млн. евро и была на 58,8 проц. выше, чем в позапрошлом году, однако прибыль снизилась почти на треть, до 36,1 млн. евро, свидетельствуют финансовые отчеты. В 2023 году компания рассчитывает получить 1,23 млрд. евро основного операционного дохода.

В 2021 году выручка "Achema" составила 590,3 млн. евро, а прибыль – 53,4 млн. евро.

В годовом отчете компании указано, что в связи с продолжающейся войной, развязанной ​​Россией в Украине, трудно оценить степень влияния на деятельность компании, но она сможет продолжить свою производственную и коммерческую деятельность.

"В 2022 году компания прекратила закупку основного сырья – природного газа – из России, и закупает весь необходимый объем природного газа у поставщиков в Норвегии, США, Великобритании, Польше и Германии", - говорится в документе.

Указывается, что в 2023 году "Achema" планирует осуществить инвестиции примерно на 16,3 млн. евро. В документе также указано, что в 2022 году из резервов компании на дивиденды было выделено 67,9 млн. евро.

"Achema" принадлежит концерну "Achemos grupė", акционерами которого являются 15 физических лиц.

По данным "Содры", на 21 июля в компании работало 1 173 сотрудника, средняя заработная плата которых в мае составила 2 271,42 евро (около 1 396 евро "на руки").

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