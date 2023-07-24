Производитель азотных удобрений"Achema" прогнозирует выручку - более 1 млрд евро

В 2021 году выручка "Achema" составила 590,3 млн. евро, а прибыль – 53,4 млн. евро.

В годовом отчете компании указано, что в связи с продолжающейся войной, развязанной ​​Россией в Украине, трудно оценить степень влияния на деятельность компании, но она сможет продолжить свою производственную и коммерческую деятельность.

"В 2022 году компания прекратила закупку основного сырья – природного газа – из России, и закупает весь необходимый объем природного газа у поставщиков в Норвегии, США, Великобритании, Польше и Германии", - говорится в документе.

Указывается, что в 2023 году "Achema" планирует осуществить инвестиции примерно на 16,3 млн. евро. В документе также указано, что в 2022 году из резервов компании на дивиденды было выделено 67,9 млн. евро.

"Achema" принадлежит концерну "Achemos grupė", акционерами которого являются 15 физических лиц.