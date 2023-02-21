Новейшее исследование рынка труда, проведенное компанией "Figure Baltic Advisory", показывает, что в планах большинства предприятий на этот год не только трудоустройство большего числа работников, но и повышение заработной платы в среднем на 8 проц.

Согласно данным исследования, проведенного компанией по исследованию заработной платы "Figure Baltic Advisory" (ранее "Baltic Salary Survey"), в котором приняли участие 1000 предприятий из всех стран Балтии, в прошлом году заработная плата выросла на 8 проц. По мнению экспертов, аналогичные тенденции заработной платы и на рынке труда сохранятся и в текущем году.

На рост заработной платы во всех странах Балтии в прошлом году в основном повлияли быстрый рост минимальной месячной заработной платы, инфляция и нехватка рабочей силы. Таким образом, наибольшее изменение базовой заработной платы зафиксировано в Литве – почти на 11,5 проц., тогда как в Эстонии она выросла на 9,9 проц., а в Латвии – на 8,7 проц.

Согласно данным опроса, несмотря на то, что немалая часть балтийского бизнеса в прошлом году пострадала как от войны в Украине, так и роста цен на энергоносители, большинство литовских компаний (56 проц.) утверждают, что эти причины не оказали существенного влияния или оказали незначительное влияние на их деятельность. Между тем в числе наиболее пострадавших от геополитических вызовов оказались транспортно-логистические и производственные компании.

По словам аналитика "Figure Baltic Advisory" Повиласа Блусюса, в прошлом году в Литве росла не только заработная плата, но и текучесть кадров. По различным причинам, таким как экономия или оптимизация деятельности, работодатели воспользовались возможностью оптимизировать количество сотрудников, однако параллельно росла и добровольная текучесть кадров, которая выросла с 17 проц. до 23 проц.

"Такие тенденции текучести кадров наблюдаются во многих странах. Можно сказать, что это – результат меняющейся культуры труда, проблем общества и системы образования. В Литве это также связано с нехваткой рабочей силы и, как следствие, более снисходительным отношением работодателей к подбору работников", — пояснил ситуацию эксперт.

По результатам исследования, в прошлом году всего 40 проц. компаний достигли или почти достигли поставленных годовых целей, в текущем году планы будут скромнее. Несмотря на это, многие компании сохраняют позитивный настрой и прогнозируют, что этот год для них будет успешнее. 38 проц. компаний надеются, что 2023 год будет лучше, а еще примерно 24 проц. считают, что год в плане бизнес-деятельности и ее результатов будет очень похож на предыдущий. Положительные настроения отражаются и в планах по трудоустройству — 61 проц. компаний планируют увеличить количество работников, а это ничуть не меньше, чем в обычный год. И все же, по словам П. Блусюса, в текущем году работодатели и работники должны оставаться реалистами.

В исследовании рынка труда, проведенном в этом году "Figure Baltic Advisory", приняли участие 1000 предприятий из всех стран Балтии. Литовская выборка исследования состояла из 424 компаний, работающих в области информационных технологий, технологий, финансовых услуг, транспорта и логистики, производства и т. д., с совокупным числом работников 102 548. В исследовании представлена ​​информация о текущих тенденциях на рынке заработной платы, с учетом прошлогодних событий, обобщенных планов и прогнозов на 2023 год.