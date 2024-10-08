2024.10.08 12:01

Прогноз сбывается: в Вильнюсе снесут магазин IKI

 
ru.DELFI.lt
IKI parduotuvė
IKI parduotuvė
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В начале сентября сообщалось, что в Вильнюсе, скорее всего, снесут магазин IKI на ул. Миндауго. ЗАО M25 Invest на участке ул. Миндауго, 25, планирует построить новый жилой комплекс. На встрече с обществом обсудят проектные предложения ЗАО 313 architects, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Проектируют многоквартирный дом по периметру ул. Кауно и Миндауго с закрытым двором. Во дворе появится детская площадка и зона отдыха. На крыше первого этажа проектируют террасу для всех жителей дома. Внутренний двор с террасой соединит лестница“, – рассказывают авторы проекта.

„В многоквартирном доме на первом этаже будет магазин и кафе. Жилые квартиры будут находится на 2-9 этажах. Из внутреннего двора жители смогут попасть в свои квартиры. Во дворе будет зеленая зона. Коммерческая зона будет отделена от частной, чтобы обеспечить жителям покой. Под зданием будет двухэтажный подземный гараж. Обслуживающий транспорт будет подъезжать со стороны ул. Миндауго“, – сообщается в проекте.

В доме будет 282 квартир: 48 однокомнатных, 151 – двухкомнатных, 63 – трехкомнатных и 20 четырехкомнатных. На первом этаже планируется коммерческое помещение площадью 4196,46 м2, возможно там появится магазин IKI.

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