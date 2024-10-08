Прогноз сбывается: в Вильнюсе снесут магазин IKI

„Проектируют многоквартирный дом по периметру ул. Кауно и Миндауго с закрытым двором. Во дворе появится детская площадка и зона отдыха. На крыше первого этажа проектируют террасу для всех жителей дома. Внутренний двор с террасой соединит лестница“, – рассказывают авторы проекта.

„В многоквартирном доме на первом этаже будет магазин и кафе. Жилые квартиры будут находится на 2-9 этажах. Из внутреннего двора жители смогут попасть в свои квартиры. Во дворе будет зеленая зона. Коммерческая зона будет отделена от частной, чтобы обеспечить жителям покой. Под зданием будет двухэтажный подземный гараж. Обслуживающий транспорт будет подъезжать со стороны ул. Миндауго“, – сообщается в проекте.