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Прогнозируется, что рост рыночной цены на электроэнергию в 2022 году составит 28%. Это обусловит и окончательный тариф для бытовых потребителей, покупающих электроэнергию у общественного поставщика – компании Ignitis.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в четверг сообщил, что установил рыночную цену 6,214 цента за киловатт-час. Для второго полугодия этого года она была установлена на уровне 4,851 цента.

Как утверждает ГСРЭ, изменение цены обусловлено ростом цен на фьючерсные сделки по электроэнергии и сырью – природному газу, нефти, углю, а также цен на оборотные разрешения на выбросы.

Тарифы на электроэнергию на следующий год для регулируемых бытовых потребителей будут утверждены и обнародованы до конца ноября. Согласно предварительным подсчетам, цены для них повысятся на 21%.

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