Прогноз Центробанка Литвы: наконец-то лед тронулся, начинается рост

Г. Шимкус отмечает, что ситуация на рынке труда необычна, поскольку, несмотря на рекордно высокий уровень занятости среди населения, существует нехватка специалистов, которые могут занимать конкретные должности.

По прогнозам учреждения, что в этом году средняя заработная плата увеличится на 10,2 проц., а в следующем году рост составит 8,5 проц.

По данным ЦБ, наибольший вклад в национальную экономику вносят потребительские расходы домохозяйств, которые после прошлогоднего спада в 1,1 проц. в этом году выросли на 3,4 проц. Такой рост потребления будет подкреплен быстрым ростом доходов населения, замедлением роста цен, улучшением ожиданий населения и благоприятной для работников ситуацией на рынке труда.

„Мы наблюдаем необычное соотношение вакансий и безработицы. Это означает, что даже несмотря на рост безработицы, доля вакантных мест не сократилась. Это означает, что не хватает людей, которые могли бы занять конкретные должности“, – пояснил Г. Шимкус.

ЦБ прогнозирует, что на развитие экспорта благоприятно повлияют сохраненная конкурентоспособность и восстановление внешнего спроса, и в этом году общий объем экспорта должен вырасти на 1,2 проц., а в 2025 г. – еще на 3,7 проц. Тем не менее, по данным учреждения, в период 2024-2026 гг. внешний спрос будет расти медленнее, чем в среднем в долгосрочной перспективе, поэтому развитие экспорта должно быть более медленным, чем до пандемии COVID.