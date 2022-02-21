Председатель профсоюза Achema Бируте Дашкевичене подтвердила BNS, что представителя организации не впускают на территорию предприятия.

"Он прибыл, чтобы оказать правовую помощь, и просто стоит за оградой. Мы решаем, что делать", — сказала она BNS.

Брэйк планировал встретиться с руководством предприятия и бастующими рабочими, сообщила Конфедерация профсоюзов Литвы, в понедельник у территории завода планируется провести пресс-конференцию.

Однако глава Achema утверждает, что визит с ним не согласовывался.

"Руководство компании узнало о посещении гостем Achema только из СМИ. Ни один из руководителей компании не был приглашен на встречу, поэтому вопросу ни сам Брейк, ни представители профсоюза не обращались к руководству Achema", — сообщили BNS в Achema.

Union Syndicale Federale объединяет 20 профсоюзов из разных стран Европы.

Бессрочная забастовка в Achema продолжается с 8 февраля. Работники требуют от работодателя подписать двухлетнее коллективное соглашение с профсоюзом об оплате труда и других условиях, но переговоры между двумя сторонами еще не начались.

Achema утверждает, что забастовка идет на спад: в понедельник бастуют только двое рабочих, а во всех сменах осталось 11 человек.

Дашкевичене также подтвердила, что в понедельник утром бастовали 11 рабочих.

Нильс Брэйк, вице-президент Union Syndicale Federale, организации, объединяющей европейские профсоюзы, находящийся с визитом в литовской Йонаве, где находится завод удобрений Achema, работники которого почти две недели бастуют, сказал, что он в шоке от поведения руководства предприятия, которое не пустило его на территорию.

"Я в шоке. Они закрыли ворота, которые обычно открыты. Я просто пришел, чтобы узнать, чем я могу помочь, но у них нет желания говорить. Я раньше не разговаривал с руководством, но на прошлой неделе мы сообщили им, что я приеду сегодня утром. Они делают вид, что не знают, и закрыли ворота, вызвали полицию. Это первая забастовка в частном секторе Литвы с момента восстановления независимости, теперь я понимаю, почему», — заявил Брэйк журналистам в Йонаве в понедельник.

Он сказал, что видел подобные ситуации в других странах, но, по крайней мере, представители компании выходили поговорить. Брейк сказал, что он надеется, что руководство и персонал Achema найдут решение, а если нет, то правительству придется вмешаться.

«Конечно, они могут найти решение, но сотрудники, менеджеры и профсоюз должны сесть вместе, потому что у них у всех общая цель. Нужно договариваться. В Нидерландах, Германии и Бельгии в таких случаях посредничает правительство. Потому что в этой ситуации понятно, что работодатель не хочет разговаривать», — сказал вице-президент Union Syndicale Federale.

Адвокат Achema Ритис Будрюс, который позже встречался с Брейком на улице после того охрана разрешила ему пройти через ворота, заверил, что руководство компании не было проинформировано о визите и не могло принять Брэйка из-за запланированной ранее работы.

Будрюс, среди прочего, сказал, что в связи с забастовкой всего нескольких рабочих в понедельник вопросы, поднятые профсоюзами, считаются решенными.

"Забастовка подходит к концу. Сегодня утром бастуют всего двое рабочих, 11 во всех сменах. Мы считаем, что вопрос в основном подходит к концу, вопросы решены», — сказал он на пресс-конференции рядом с заводом в понедельник.

Бессрочная забастовка продолжается с 8 февраля, рабочие требуют подписать двухлетний коллективный договор, в котором будут установлены условия оплаты труда. По словам юриста компании, компания не собирается выполнять это требование.

Union Syndicale Federale объединяет 20 профсоюзов из разных стран Европы.