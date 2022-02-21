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С визитом в литовской Йонаве, где находится завод удобрений Achema, работники которого почти две недели бастуют, находится вице-президент Европейского объединения профсоюзов Union Syndicale Federale Нильс Брэйк, но его не впустили на предприятие, заявила говорит лидер профсоюза компании.

Председатель профсоюза Achema Бируте Дашкевичене подтвердила BNS, что представителя организации не впускают на территорию предприятия.

"Он прибыл, чтобы оказать правовую помощь, и просто стоит за оградой. Мы решаем, что делать", — сказала она BNS.

Брэйк планировал встретиться с руководством предприятия и бастующими рабочими, сообщила Конфедерация профсоюзов Литвы, в понедельник у территории завода планируется провести пресс-конференцию.

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Однако глава Achema утверждает, что визит с ним не согласовывался.

"Руководство компании узнало о посещении гостем Achema только из СМИ. Ни один из руководителей компании не был приглашен на встречу, поэтому вопросу ни сам Брейк, ни представители профсоюза не обращались к руководству Achema", — сообщили BNS в Achema.

Union Syndicale Federale объединяет 20 профсоюзов из разных стран Европы.

Бессрочная забастовка в Achema продолжается с 8 февраля. Работники требуют от работодателя подписать двухлетнее коллективное соглашение с профсоюзом об оплате труда и других условиях, но переговоры между двумя сторонами еще не начались.

Achema утверждает, что забастовка идет на спад: в понедельник бастуют только двое рабочих, а во всех сменах осталось 11 человек.

Дашкевичене также подтвердила, что в понедельник утром бастовали 11 рабочих.

Нильс Брэйк, вице-президент Union Syndicale Federale, организации, объединяющей европейские профсоюзы, находящийся с визитом в литовской Йонаве, где находится завод удобрений Achema, работники которого почти две недели бастуют, сказал, что он в шоке от поведения руководства предприятия, которое не пустило его на территорию.

"Я в шоке. Они закрыли ворота, которые обычно открыты. Я просто пришел, чтобы узнать, чем я могу помочь, но у них нет желания говорить. Я раньше не разговаривал с руководством, но на прошлой неделе мы сообщили им, что я приеду сегодня утром. Они делают вид, что не знают, и закрыли ворота, вызвали полицию. Это первая забастовка в частном секторе Литвы с момента восстановления независимости, теперь я понимаю, почему», — заявил Брэйк журналистам в Йонаве в понедельник.

Он сказал, что видел подобные ситуации в других странах, но, по крайней мере, представители компании выходили поговорить. Брейк сказал, что он надеется, что руководство и персонал Achema найдут решение, а если нет, то правительству придется вмешаться.

«Конечно, они могут найти решение, но сотрудники, менеджеры и профсоюз должны сесть вместе, потому что у них у всех общая цель. Нужно договариваться. В Нидерландах, Германии и Бельгии в таких случаях посредничает правительство. Потому что в этой ситуации понятно, что работодатель не хочет разговаривать», — сказал вице-президент Union Syndicale Federale.

Адвокат Achema Ритис Будрюс, который позже встречался с Брейком на улице после того охрана разрешила ему пройти через ворота, заверил, что руководство компании не было проинформировано о визите и не могло принять Брэйка из-за запланированной ранее работы.

Будрюс, среди прочего, сказал, что в связи с забастовкой всего нескольких рабочих в понедельник вопросы, поднятые профсоюзами, считаются решенными.

"Забастовка подходит к концу. Сегодня утром бастуют всего двое рабочих, 11 во всех сменах. Мы считаем, что вопрос в основном подходит к концу, вопросы решены», — сказал он на пресс-конференции рядом с заводом в понедельник.

Бессрочная забастовка продолжается с 8 февраля, рабочие требуют подписать двухлетний коллективный договор, в котором будут установлены условия оплаты труда. По словам юриста компании, компания не собирается выполнять это требование.

Union Syndicale Federale объединяет 20 профсоюзов из разных стран Европы.

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