Профсоюз "Солидарность" предлагает национализировать завод удобрений Lifosa

Председатель "Солидарности" Кристина Крупавичене обратилась к премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните с предложением национализировать Lifosa. Такой шаг, по ее словам, поможет сохранить рабочие места, доходы государственного и муниципального бюджетов, а часть прибыли можно будет направить на поддержку Украины.

"Национализация помогла бы этому предприятию, которое может работать без поставок из России и Белоруссии, продолжать производить важный сельскохозяйственный продукт — фосфорные удобрения, которых в этом году во всем мире будет не хватать, сохранить рабочие места, доходы государственного и муниципального бюджетов", — говорится в сообщении.

В обращении также содержится просьба разрешить использование замороженных в настоящее время счетов компании для расчетов с сотрудниками и поставщиками, чтобы Lifosa могла продолжать работать.

Счета компании были заморожены в минувший четверг после того, как ЕС ввел санкции против российского олигарха Андрея Мельниченко, косвенного владельца Lifosa.

Lifosa объявила в понедельник, что не может выполнить свои обязательства, обратившись к властям с просьбой помочь обеспечить непрерывность ее деятельности. Генеральный директор компании Римантас Прошкявичюс отметил, что государственная помощь в настоящее время жизненно необходима.

В понедельник два профсоюза работников компании обратились в министерства Экономики и инноваций и Социальной защиты и труда, а также в комитеты Сейма по Социальным вопросам и труда и Экономики с просьбой о помощи.

100% акций Lifosa принадлежит зарегистрированной в Швейцарии группе EuroChem Group, 90% акций этой группы принадлежит кипрской компании Мельниченко AIM Capital.

Группа ЕвроХим объявила 10 марта, что Мельниченко ушел из ее совета директоров 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы. Однако как именно это было сделано, не сообщается.