Профсоюз: больше всего почтальонов уволят в Вильнюсе и в Каунасе

По его словам, в начале следующего года почтальонов могут увольнять и в других городах Литвы, кроме того, оставшихся почтальонов предлагаемая зарплата не удовлетворяет. Андрюлис заметил, что администрация число увольняемых работников с профсоюзом не согласовывала.
"Больше всего на этот раз уволят в Каунасе и в Вильнюсе, речь идет в основном о женщинах старшего возраста (…) Мы чувствовали и работники это чувствовали, что рано или поздно это произойдет, было видно, что работы стало меньше", – сказал глава профсоюза.
Сообщалось, что из-за снижения спроса на традиционные почтовые услуги и изменений привычек клиентов "Литовская почта" проводит реорганизацию своей сети. В связи с этим будут пересмотрены размеры почтовых участков – это обеспечит более равномерную нагрузку и позволит ввести пятидневную рабочую неделю для всех почтальонов. В рамках реструктуризации сети компания откажется от услуг примерно 400 почтальонов.
Реформа поможет компании сэкономить 4,8 млн. евро.
По словам Андрюлиса, в начале следующего года почтальонов могут увольнять и в других городах Литвы.
Он считает, что постоянное сокращение числа работников - не выход, администрация должна искать возможность сохранения преданных работников компании.
"Мы говорили с администрацией о том, что это не выход, поскольку те, кто остается на работе, живет в постоянном стрессе, понимают, что придет и их очередь. (…) Я думаю, руководство должно искать какие-то услуги, возможности, ведь на почте работают преданные компании люди, поэтому им больно, когда они узнают о грядущем увольнении", – сказал глава профсоюза.
Кроме того, он заметил, что оставшиеся работники надеются на справедливое распределение нагрузки и соответствующую оплату труда.
"Нагрузка растет, растет и зарплата. Удовлетворяет ли нас ее размер? Нет, в январе мы вернемся к этому вопросу. В других местах за похожую работу платят больше", – прибавил Андрюлис.
Он надеется, что уволенные в Вильнюсе и Каунасе почтальоны смогут найти другую работу.
Реформы почтовой сети по всей Литве будут проводиться поэтапно до весны 2024 года.