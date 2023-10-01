Профсоюз: больше всего почтальонов уволят в Вильнюсе и в Каунасе

По его словам, в начале следующего года почтальонов могут увольнять и в других городах Литвы, кроме того, оставшихся почтальонов предлагаемая зарплата не удовлетворяет. Андрюлис заметил, что администрация число увольняемых работников с профсоюзом не согласовывала.

"Больше всего на этот раз уволят в Каунасе и в Вильнюсе, речь идет в основном о женщинах старшего возраста (…) Мы чувствовали и работники это чувствовали, что рано или поздно это произойдет, было видно, что работы стало меньше", – сказал глава профсоюза.

Сообщалось, что из-за снижения спроса на традиционные почтовые услуги и изменений привычек клиентов "Литовская почта" проводит реорганизацию своей сети. В связи с этим будут пересмотрены размеры почтовых участков – это обеспечит более равномерную нагрузку и позволит ввести пятидневную рабочую неделю для всех почтальонов. В рамках реструктуризации сети компания откажется от услуг примерно 400 почтальонов.

Реформа поможет компании сэкономить 4,8 млн. евро.