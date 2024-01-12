Профицит текущего счета ЕС составляет 85,4 млрд евро

В третьем квартале 2022 года профицит текущего счета составлял 69,9 млрд евро.

В третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом, согласно сезонно скорректированным данным, профицит товаров увеличился (75,5 млрд евро по сравнению с 52,6 млрд евро), а профицит услуг снизился (25,4 млрд евро по сравнению с 35,8 млрд евро).

Профицит счета первичных доходов также снизился (5,5 млрд евро по сравнению с 6,7 млрд евро), а дефицит счета вторичных доходов несколько увеличился (-21 млрд евро по сравнению с -20,9 млрд евро).

За тот же период дефицит счета операций с капиталом снизился (-2,2 млрд евро по сравнению с -6,2 млрд евро).