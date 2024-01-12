Профицит текущего счета ЕС составляет 85,4 млрд евро

В третьем квартале 2022 года профицит текущего счета составлял 69,9 млрд евро.
В третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом, согласно сезонно скорректированным данным, профицит товаров увеличился (75,5 млрд евро по сравнению с 52,6 млрд евро), а профицит услуг снизился (25,4 млрд евро по сравнению с 35,8 млрд евро).
Профицит счета первичных доходов также снизился (5,5 млрд евро по сравнению с 6,7 млрд евро), а дефицит счета вторичных доходов несколько увеличился (-21 млрд евро по сравнению с -20,9 млрд евро).
За тот же период дефицит счета операций с капиталом снизился (-2,2 млрд евро по сравнению с -6,2 млрд евро).
В третьем квартале 2023 года, исходя из сезонно не скорректированных данных, ЕС зафиксировал профицит счета текущих операций с Великобританией (69,2 млрд евро), США (33,6 млрд евро), Швейцарией (16,1 млрд евро), Канадой (11,2 млрд евро, Бразилией (7,1 млрд евро), Гонконгом (6,9 млрд евро), офшорными финансовыми центрами (6,3 млрд евро), Россией (3,4 млрд евро) и Японией (0,6 млрд евро).
Дефицит зафиксирован с Китаем (-35,6 млрд евро) и Индией (-0,6 млрд евро).