Продукция "Пяргале" – на прилавках российских магазинов: о такой "утечке" продукции стало известно слишком поздно

По словам Р. Янчериса, он хочет подчеркнуть, что в связи с этой ситуацией компания со своей стороны приняла меры еще несколько месяцев назад.

"Поскольку мы уже получали сигналы и фото из социальных сетей о том, что наша продукция без нашего ведома продается в России, пару месяцев назад мы начали выяснять, через какую страну и какими путями она попадает в торговые точки, ведь уже год как мы не сотрудничаем с российским рынком и дистрибьюторами – мы разорвали деловые отношения сразу, как только эта страна начала военные действия против Украины.

Мы приняли конкретные решения, благодаря которым таких лазеек больше не останется и не будет возможности нелегально поставлять продукцию "Пяргале" в Россию через промежуточные страны – в декабре мы категорически обязали дистрибьюторов из стран, не включенных в санкционный пакет, не поставлять нашу продукцию в Россию и Беларусь. Конечно, поскольку о такой "утечке" нашей продукции мы узнали слишком поздно, часть продукции все еще может оставаться в российских торговых центрах, пока не закончатся ее остатки", — говорит глава компании в пресс-релизе.

Р. Янчерис также добавляет, что с первых дней войны компания поддерживает Украину и поддерживает ее жителей и военных.

"Мы желаем и верим в победу Украины без каких-либо компромиссов", – сказал глава "Пяргале" Р. Янчерис после появления фотографий продукции компании на прилавках российских магазинов.

Ранее в среду такими фотографиями в личном аккаунте в Facebook поделился общественный деятель, основатель фонда поддержки Украины "1К" Олег Шураев.