Продажа просроченной продукции в магазинах: выгодно ли это торговцам и сократит ли это пищевые отходы?

Предложение о продаже просроченной продукции одобряют не все: видна выгода торговцем
Предлагается разрешить продажу продуктов питания с истекшим сроком годности, но еще пригодных к употреблению. Законопроект уже начал рассматриваться в Сейме, теперь это делать запрещено, поэтому говорят, что много продуктов питания выбрасывается впустую. Разрешить ли продажу просроченных продуктов питания?
Этот вопрос в новостной радиопередаче "Вопрос дня" обсудили руководитель Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене, руководитель "Maisto Bankas" (Продовольственного банка) Симонас Гурявичюс и председатель комиссии литовского Сейма по охране окружающей среды Айсте Гедвилене.
Выбрасываем продукты питания
По словам руководителя “Продовольственного банка” хотя многие говорят, что они не выбрасывают продукты питания, реальная ситуация, по его мнению, несколько иная.
"Если вы спросите, у скольких из них есть контейнеры для компоста, сколько из них готовят соусы из прессованных помидоров, то более глубокое исследование покажет, что многие люди выбрасывают еду. Это показывает и статистика. В Литве домохозяйства выбрасывают 240 тысяч тонн продуктов питания, что в принципе очень высокий показатель", – сказал Симонас Гурявичюс.
Симонас Гурявичюс
Он признался, что лет пять назад он сам сказал бы, что не выкидывал продукты зря, но сейчас, оглядываясь назад, понимает, что именно это он и делал. "Сейчас в нашем доме действительно очень мало пищевых отходов, но даже я могу сказать, что мы могли бы еще лучше обращаться с пищевыми продуктами", — добавил он.
В целях сокращения отходов пищевых продуктов предлагается разрешить продажу продуктов питания с истекшим сроком годности, но еще пригодных к употреблению. Однако такая идея вызывает много споров и возникает вопрос, кто будет отвечать за безопасность?
"В первую очередь, наверное, ответственность ложится на торговца, потому что он обязан должным образом проинформировать покупателя о том, что это продукт, срок годности которого истек, но он все еще пригоден для потребления. К ним относятся макароны, кофе, масло и другие продукты, не являющиеся, скажем, молочными или рыбными продуктами.
В этом случае должна работать и законные процедуры, да и сами торговцы, я считаю, действительно заинтересованы в сохранении своей репутации и в том, чтобы, не дай Бог, в руки покупателей не попал товар, уже непригодный к употреблению", – пояснила председатель комиссии Сейма по охране окружающей среды Айсте Гедвилене.
По ее словам, вместе с этим изменением у людей также появится возможность покупать более дешевые продукты. "Мне кажется, что это очень хорошо и жалко, что эта инициатива только сейчас появляется", – сказала она.
Изменят ли поправки в законах и привычки торговцев?
Наверное, не один человек заметил, что теперь большие акции применяются к товарам, срок годности которых уже подходит к концу, поэтому вроде бы такие поправки в закон также отберут у торговцев мотив продавать товары дешевле, но, по мнению Айсте Гедвилене, конкуренция между торговыми сетями точно никуда не исчезнет.
Айсте Гедвилене
"Я думаю, что все будут конкурировать так, как они конкурировали. Однако наша цель — сократить отходы за счет продуктов питания, которые по-прежнему пригодны для употребления, чтобы те, кто хочет купить такие продукты, могли покупать их, имея всю нужную информацию. Например, я всегда смотрю на товары со скидкой, где есть предупреждение о том, что срок их годности скоро истечет, и если найду то, что мне нужно, всегда покупаю, потому что меня всегда радует более низкая цена", – рассказала она.
Правда, по словам главы Ассоциации торговых компаний Литвы Руты Вайнене, не все торговцы пойдут на такую инициативу.
"Я думаю, что это наиболее привлекательно для небольших торговцев, у которых просрочен один пакет специй или пакет муки, который у них нет возможности использовать как-то иначе или подарить", – сказала она.
По словам Вайнене, все это не повлияет на все акции, действующие на товар. "Акции плановые, акции массовые, в акциях участвует и производитель, следя за количеством, чтобы акционной продукции было достаточно, ведь если акция есть, а товара нет, то включается защита прав потребителей и санкции получены от защиты прав потребителей и так далее. Здесь есть теории заговора, и они уже не удивительны, они уже скучны и банальны", – заявила Рута Вайнене.
По ее словам, сложно даже сказать, что должно произойти в Литве, чтобы акций больше не существовало. "Мы – страна акций", – говорит глава Ассоциации торговых компаний Литвы.
Еще одна возможность для реализации продуктов питания
По мнению Айсте Гедвилене, хотя защищать торговцев не принято, в данной ситуации хочется делать именно это.
"Могу сказать, что когда мы обсуждали в комитете еще одну инициативу, где торговцев поощряли бы отдавать как можно больше благотворительным организациям, которые потом раздают продукты питания, именно тогда зародилась дискуссия о том, что все-таки нужно искать возможности продавать и эту еду, потому что эта система действует и в других странах Евросоюза", — добавила она.
"Не нужно бояться, что кто-то будет пытаться протолкнуть плохую продукцию. Человек будет иметь право выбирать между продуктом, который сейчас годен или годен еще год и между тем продуктом, дата годности которого наступила вчера. Вы можете купить на 50 или 40 процентов дешевле или взять тот, который еще полностью годен", – сказала Гедвилене.
Инициатива убедила не всех
Руководителя “Продовольственного банка” новая инициатива не убедила. Он объяснил, почему критически относится к подобным поправкам в закон.
"Прежде всего, следует сказать, что мы очень благодарны и членам Сейма, и министерству за решение проблемы борьбы с пищевыми отходами", – сказал С. Гурявичюс. По его словам, то, что отношение к пищевым отходам меняется, действительно радует, однако, важно учитывать и другие факторы.
"Представители “Продовольственного банка” ежедневно бывают более чем в 600 магазинах в 83 городах. Почти 100 процентов продуктов с истекшим сроком годности не подлежат продаже и должны быть немедленно утилизированы. Есть два способа избавиться от продуктов с истекающими сроками действий. Вы можете отдать такие продукты в Продовольственный банк, так как у Продовольственного банка есть возможность передать еще годные для использования продукты людям – или же эти продукты утилизируются. Торговцы часто ведут себя довольно сознательно и экономически для них выгодно, чтобы такие продукты питания передавались в Продовольственный банк”, – сказал руководитель банка.
По мнению Гурявичюса, интересно и обоснование этого закона. "Говорят, что это поможет сэкономить 50 тыс. тонн продуктов питания. “Продовольственный банк” ежедневно собирает 6000 тонн различных продуктов питания, не только с истекшим или истекающим сроком действия, а этот закон обещает сэкономить целых 50 тыс. тонн. Для нас это очень странно", — подчеркнул он.
Возможности увеличиваются
По словам Руты Вайнене, если смотреть с позиции “Продовольственного банка”, то получается, что их основная цель – получить как можно больше продуктов питания, которые можно было бы раздать.
Рута Вайнене
"Из речи руководителя Продовольственного банка следует, что они хотят, чтобы торговцы вообще не продавали продукты, а в последний день годности отдавали их Продовольственному банку, но это антиконституционные пожелания, потому что это имущество торговцев, они заплатили за эти продукты, они еще годны, поэтому отдать на благотворительность, чтобы увеличить размер этой благотворительности – это не имеет никакого отношения к теме пищевых отходов. Я думаю, что эти мысли надо отбросить как неконституционные и поговорить о том, на что направлен этот проект", – сказала Вайнене.
По ее словам, этот проект даст большую свободу, как торговцу, так и потребителю, желающему выбирать, что он хочет купить.
"Сейчас покупатель вынужден выбирать: либо покупать с основных полок, либо просить других о помощи". Теперь будет промежуточный вариант – появится возможность купить продукты питания дешевле после истечения срока годности. Более широкие возможности появятся и у продавцов", – заявила Рута Вайнене.
По ее словам, следует понимать, что “Продовольственный банк” – не единственный получатель поддержки, поэтому, по ее мнению, не стоит говорить за всех о возможных рисках.
"Здесь есть две составляющие. Одна из них — это помощь как таковая из доброты, а другая — спасение продовольствия. Продажа продукта после истечения срока годности — это действительно спасение продуктов", – сказал глава Ассоциации торговых компаний Литвы.
По ее словам, если исходить из цели “Продовольственного банка” получить как можно больше продуктов и раздать их, а не снизить отходы, то новая инициатива выглядит рискованно. Однако цель этого проекта совершенно другая. "Мне бы хотелось, чтобы люли оценили и достоинства этого проекта – он никому не причинит вреда", – сказала Р. Вайнене.
Каждый должен не забывать об ответственности
"Честно говоря, идея того, что люди смогут покупать еду после истечения срока годности, на мой взгляд, неплоха. Наша цель не в том, чтобы помешать торговцем продавать товары. Наша цель, в отличие от того, что говорит Рута, состоит в том, чтобы гарантировать, что эта еда не будет выброшена впустую, и в настоящее время мы гарантируем это, забирая ее до того истечения срока годности, и передаем нуждающемся”, – отвечает руководитель Продовольственного банка Симонас Гурявичюс.
По мнению Айсте Гедвилене, очень важно понимать ответственность торговцев, чтобы риски не стали реальностью.
"Они сами будут решать, какую продукцию можно продавать после срока, как правильно информировать потребителя, чтобы потребитель потом не пришел с жалобами, и, мне кажется, мы зря говорим о том, что будет нечего раздавать людям. Прежде всего, то, что человек, пришедший за покупками, сможет купить дешевле, будучи правильно информированным – это тоже полезно для всего общества, особенно если мы постоянно обсуждаем чересчур высокие цены на продукты питания", – пояснила она.
По словам собеседника, не следует забывать, что это не единственная инициатива, связанная с пищевыми отходами.
"Мы говорим о другом проекте параллельно, где либо просим, либо обязываем торговцев планировать, как они будут бороться с пищевыми отходами, как они будут отчитываться по своему намеченному плану, сколько они отдадут на благотворительность. Продавцам, к тому же, придется заключить договор с получателем благотворительной помощи, чтобы получатель благотворительной помощи мог раздать продукты питания нуждающимся", – сказала Гедвилене.