Продажа просроченной продукции в магазинах: выгодно ли это торговцам и сократит ли это пищевые отходы?

"Если вы спросите, у скольких из них есть контейнеры для компоста, сколько из них готовят соусы из прессованных помидоров, то более глубокое исследование покажет, что многие люди выбрасывают еду. Это показывает и статистика. В Литве домохозяйства выбрасывают 240 тысяч тонн продуктов питания, что в принципе очень высокий показатель", – сказал Симонас Гурявичюс.

По словам руководителя “Продовольственного банка” хотя многие говорят, что они не выбрасывают продукты питания, реальная ситуация, по его мнению, несколько иная.

Предлагается разрешить продажу продуктов питания с истекшим сроком годности, но еще пригодных к употреблению. Законопроект уже начал рассматриваться в Сейме, теперь это делать запрещено, поэтому говорят, что много продуктов питания выбрасывается впустую. Разрешить ли продажу просроченных продуктов питания?





Симонас Гурявичюс

Он признался, что лет пять назад он сам сказал бы, что не выкидывал продукты зря, но сейчас, оглядываясь назад, понимает, что именно это он и делал. "Сейчас в нашем доме действительно очень мало пищевых отходов, но даже я могу сказать, что мы могли бы еще лучше обращаться с пищевыми продуктами", — добавил он.

В целях сокращения отходов пищевых продуктов предлагается разрешить продажу продуктов питания с истекшим сроком годности, но еще пригодных к употреблению. Однако такая идея вызывает много споров и возникает вопрос, кто будет отвечать за безопасность?

"В первую очередь, наверное, ответственность ложится на торговца, потому что он обязан должным образом проинформировать покупателя о том, что это продукт, срок годности которого истек, но он все еще пригоден для потребления. К ним относятся макароны, кофе, масло и другие продукты, не являющиеся, скажем, молочными или рыбными продуктами.