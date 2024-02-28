Продажа квартиры в "хрущевках" становится серьезным вызовом

Брокер Эдвардас Гришкевич сказал, что истории со взрывами в многоквартирных домах подтвердили мнение покупателей, что такие дома небезопасны, не гарантируют хорошего качества жизни. Так наступает эра заката спроса на дома старой постройки. Их будут реновировать или сносить или же цены на жилье в них снизятся, поскольку продать квартиру в "хрущевке" будет сложно. При этом новых домов строят не так много, чтобы удовлетворить спрос, значит, цены в них будут расти.
В январе во всей Литве зарегистрировано 6500 договоров о купле-продаже недвижимости – на 13,1% меньше, чем в январе 2023 г.
В Вильнюсе в январе продали почти 600 квартир (244 новые), в Каунасе – 260 (96 - новые), в Клайпеде – около 140.
"Старые дома доставляют немало неудобств. Обычно около них недостаточно парковочных мест. Коммунальные услуги обходятся дороже, чем в новых, дворы бывают неухоженными без детских и спортивных площадок. Старые трубы, узкие подъезды и перспектива реновации", – сказал Гришкевич.
В 2023 г. цены на недвижимость выросли в среднем на 1,7%. На вторичном рынке жилья рост цен был меньше (0,7%).
По данным Inreal, в январе 2024 г., в Вильнюсе особого роста цен не было, но в некоторых сегментах он составил до 2%.