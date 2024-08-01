2024.08.01 16:25

Продаются старые троллейбусы: цена всего 1459 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilnius Street Art troleibusas
Vilnius Street Art troleibusas
ФОТО: Studio Vieta

В среду Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт) объявил регистрацию для участия в торгах, на которых можно будет приобрести выведенные из эксплуатации транспортные средства предприятия.

„Во второй половине августа на улицы Вильнюса выедут 20 новых троллейбусов, а к 2026 г. мы планируем обновить весь троллейбусный парк, поэтому прощаемся с транспортными средствами, более не пригодными к эксплуатации. Большинство из них обслуживали пассажиров более 30 лет и проехали более 1,2 млн км“, — говорит директор Вильнюсского общественного транспорта Игнас Дегутис.

Сообщается, что всего на торги будет выставлено 16 разукомплектованных троллейбусов Škoda 14 Tr, выпущенных в период с 1984 по 2004 гг. Стоимость одного троллейбуса начинается от 1459 евро.

Участники торгов смогут оценить состояние троллейбусов и осмотреть их вживую в трех троллейбусных парках до 5 августа.

Стоит отметить, что победителям торгов придется самостоятельно позаботиться о транспортировке троллейбусов до необходимого места, а оставшиеся невыкупленные транспортные средства будут отправлены на металлолом.

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